SPCA在金山聯合廣場推寵物領養 小貓、小狗放梅西百貨櫥窗中

舊金山防止虐待動物協會22日在梅西百貨聯合廣場舉行特別活動。(記者楊逸辰/攝影)

舊金山 防止虐待動物協會(Society for the Prevention of Cruelty to Animals,SPCA)22日在聯合廣場舉行特別活動,就在舊金山現在最熱門的「冬季漫步」活動街道上,許多待領養的小貓、小狗被放在梅西百貨 櫥窗中,讓有興趣民眾觀賞並接受登記領養。

活動搭棚的附近是動物輔助治療大使迪賽(Diesel),迪賽是一隻經過特殊訓練的情感幫助動物,他本次特地來到冬季步行街道,與工作人員一同出席活動。迪賽如同一名紳士一般地坐在椅子之上,幾乎毫不動搖。不少觀眾被其風度感化,紛紛上前與他合影。

本次SPCA活動更有特別的聖誕贈品,如個人化鑰匙鍊或節日裝飾品。他們還與KTVU一起舉辦了聖誕風格的動物玩具活動,遊客可以為組織捐款。有心的遊客更可以選擇登記領養動物,為它們帶來一個永遠的家。

動物輔助治療大使迪賽(Diesel),是一隻經過特殊訓練的情感幫助動物。(記者楊逸辰/攝影)

櫥窗中的小狗正在呼呼大睡,兩隻互為姐妹的小貓中的一隻正探頭探腦地看望著窗外的世界。貓咪姐妹是真的姐妹,她們都只有兩個月大,舊金山防止虐待動物協會對於這兩隻姐妹只接受一起領養,「如果只有把她們分開的話會感到孤單,而且如果她們一起被領養時可以互相照應,主人也可以減少不少照顧她們的工作。」一名SPCA的工作人員説。

舊金山防止虐待動物協會對於這兩隻姐妹貓只接受一起領養。(記者楊逸辰/攝影)

庫克 是SPCA的市場經理,她表示如果有心人願意收養動物,可以來到梅西廣場SPCA的工作團隊辦理收養手續,或者他們可以去舊金山的SPCA領養中心辦理。「在領養中心我們有著非常多的貓貓狗狗正在等待被領養。」

庫克表示,他們臨時收容的動物一部分是從和舊金山動物關照和控制中心的合作過程中接納過來的,另一部分是從中央山谷的動物收容所中轉移過來,「中央山谷的動物收容所有著動物數量過剩的情況,我們希望能夠幫他們負擔一些。」

庫克是SPCA的市場經理歡迎有心人收養動物。(記者楊逸辰/攝影)

為了幫助超過600隻動物在這個假期得到收養,舊金山SPCA為所有5個月及以上的成年貓和狗提供免費收養服務,並且在整個假期窗口活動期間,小狗和小貓(4個月及以下)的費用將降至100美元(至12月31日結束)。尋找新好朋友的人可以在以下網址查看可收養的動物:sfspca.org/adopt。