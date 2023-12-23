VTA聖荷西市中心買地 價格過高惹質疑

VTA買下了聖荷西市中心靠近「子彈列車」線路路權的一處黃金地段。（取材自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖他克拉拉谷交通局（VTA）買下了聖荷西 市中心靠近「子彈列車」（Bullet Train）線路路權的一處黃金地段。這條線路將連接一個大幅升級的鐵路站，其價格遠高於該地塊之前的價格。

根據12月15日提交給聖他克拉拉縣政府的文件顯示，VTA已買下聖荷西市中心Stockton大道32號和60號的一處房產。縣府紀錄顯示，代表已故建築師杜堂（音譯，Thang Do，是該住宅區的主要設計師）行事的一個家族信托將該房產出售給了VTA。這筆交易似乎終止了在該地進行大型住房開發的計畫。

聖荷西市政府工作人員的一份備忘錄稱，VTA為這兩塊地皮支付了2380萬元。該地塊曾一度是聖荷西市中心一座從未建成的住宅樓的所在地。

多份公開文件顯示，在2021年和2022年的兩次交易中，VTA支付的價格比杜堂家族為該房產支付的總價1510萬元高出約58%。目前尚不清楚聖荷西市議會10月17日投票 授權的VTA為何要比杜氏集團多支付870萬元。

2022年11月，聖荷西一家繁忙的房地產 開發和投資公司Urban Catalyst獲得聖荷西市規畫者的批准，開發一個擁有472個單元的住宅區，並將其命名為阿波羅（Apollo）。

Urban Catalyst並未購買該房產。不過，該房地產公司與杜氏集團成立了一家合資企業，以尋求項目批準並啟動開發。項目獲得城市的最終批準，從而完全獲得開發權，即使該地塊尚未開發，也會引發房地產價值的飆升。

在城市規畫者最終批準該項目後不久，VTA顯然對Stockon大道的房產產生興趣，因為該地塊可容納連接Diridon火車站的高速鐵路的關鍵部分，及現有鐵路樞紐的大範圍升級。

Urban Catalyst表示，它幫助促成了杜堂家族信托基金與政府機構（主要是聖荷西市政府）之間的談判，將市中心的房產出售給VTA。

Urban Catalyst的創始人兼首席執行長海登（Erik Hayden）說：「我們並未打算促成這次出售，我

們在計畫建造阿波羅項目。」

該地塊目前有一個洗車場和一個廣告牌。在可預見的未來，這兩家洗車場和廣告牌都將繼續運營。

Urban Catalyst在一份新聞稿中說：「市政府和/或VTA工作人員將考慮該物業的臨時土地用途。」