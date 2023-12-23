我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

VTA聖荷西市中心買地 價格過高惹質疑

編譯組／綜合報導
VTA買下了聖荷西市中心靠近「子彈列車」線路路權的一處黃金地段。（取材自Google Maps）
VTA買下了聖荷西市中心靠近「子彈列車」線路路權的一處黃金地段。（取材自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖他克拉拉谷交通局（VTA）買下了聖荷西市中心靠近「子彈列車」（Bullet Train）線路路權的一處黃金地段。這條線路將連接一個大幅升級的鐵路站，其價格遠高於該地塊之前的價格。

根據12月15日提交給聖他克拉拉縣政府的文件顯示，VTA已買下聖荷西市中心Stockton大道32號和60號的一處房產。縣府紀錄顯示，代表已故建築師杜堂（音譯，Thang Do，是該住宅區的主要設計師）行事的一個家族信托將該房產出售給了VTA。這筆交易似乎終止了在該地進行大型住房開發的計畫。

聖荷西市政府工作人員的一份備忘錄稱，VTA為這兩塊地皮支付了2380萬元。該地塊曾一度是聖荷西市中心一座從未建成的住宅樓的所在地。

多份公開文件顯示，在2021年和2022年的兩次交易中，VTA支付的價格比杜堂家族為該房產支付的總價1510萬元高出約58%。目前尚不清楚聖荷西市議會10月17日投票授權的VTA為何要比杜氏集團多支付870萬元。

2022年11月，聖荷西一家繁忙的房地產開發和投資公司Urban Catalyst獲得聖荷西市規畫者的批准，開發一個擁有472個單元的住宅區，並將其命名為阿波羅（Apollo）。

Urban Catalyst並未購買該房產。不過，該房地產公司與杜氏集團成立了一家合資企業，以尋求項目批準並啟動開發。項目獲得城市的最終批準，從而完全獲得開發權，即使該地塊尚未開發，也會引發房地產價值的飆升。

在城市規畫者最終批準該項目後不久，VTA顯然對Stockon大道的房產產生興趣，因為該地塊可容納連接Diridon火車站的高速鐵路的關鍵部分，及現有鐵路樞紐的大範圍升級。

Urban Catalyst表示，它幫助促成了杜堂家族信托基金與政府機構（主要是聖荷西市政府）之間的談判，將市中心的房產出售給VTA。

Urban Catalyst的創始人兼首席執行長海登（Erik Hayden）說：「我們並未打算促成這次出售，我

們在計畫建造阿波羅項目。」

該地塊目前有一個洗車場和一個廣告牌。在可預見的未來，這兩家洗車場和廣告牌都將繼續運營。

Urban Catalyst在一份新聞稿中說：「市政府和/或VTA工作人員將考慮該物業的臨時土地用途。」

聖荷西 房地產 投票

上一則

巴洛阿圖超市改建公寓 建築商補償惹議

下一則

舊金山2大公共運輸系統 今年載客量增長

延伸閱讀

In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新

In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新
矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛

矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛
加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困

加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困
聖荷西聖心社區聖誕發玩具 科技企業相挺

聖荷西聖心社區聖誕發玩具 科技企業相挺
聖荷西2月大嬰兒遭虐死 華母被通緝 傳已返回中國

聖荷西2月大嬰兒遭虐死 華母被通緝 傳已返回中國

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦