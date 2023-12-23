巴洛阿圖超市改建公寓 建築商補償惹議

Redco近日提議與Mollie Stone超市合資建造一幢17層高的公寓樓。（記者徐蓓蓓／攝影）

舊金山 建築開發商Redco近日提議與Mollie Stone超市合資，在後者位於巴洛阿圖中心地段的門店地塊上建造一幢17層高的公寓樓。Redco希望能藉由「建築商補償」法案，規避巴洛阿圖市對建築物高度的限制要求。「建築商補償」規定，如果城市沒有達到州府規定的可負擔住宅建築計畫數量，就必須通過包含20%以上低收入 住宅或100%中等收入住宅的建築項目。

巴洛阿圖市官員在城市官網上對Redco的這一項目計畫做出回應，表示：「市府認為『建築商補償』對於本案並不適用。因為市府認為，本市現有的住房開發計畫，是符合州法對於可負擔住宅的基本規定的。」

Redco則在自己的網站上表示，本月將於Mollie Stone超市成立合資企業，在巴洛阿圖門店現址上建造新樓。幾乎於此同時，巴洛阿圖市議會決定要將Mollie Stone巴洛阿圖門店所在的California Avenue變成步行街，這又可能會導致交通和人流減少。

據悉，Redco所提交的建築計畫包括三座建築。其中最高的一座是17層、高177呎的公寓樓，第二座11層、高123呎，第三座7層，包含一間占地1萬1000千呎的新Mollie Stone超市和其他商舖。項目計畫建造383間公寓，其中77間以低於市價出租。

居住在巴洛阿圖的周先生對此計畫持保留意見。他表示，自己選擇在巴洛阿圖置業，很大程度上是看重這裡安靜舒適的社區環境，和居民的良好的質素。在如此中心的地段建起這樣高的樓宇，完全破壞了周圍的景觀和社區生態。對治安和公共資源也會形成壓力。他相信市府可以通過正常程序否決這一提案。