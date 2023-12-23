我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

巴洛阿圖超市改建公寓 建築商補償惹議

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
Redco近日提議與Mollie Stone超市合資建造一幢17層高的公寓樓。（記者徐蓓蓓／攝影）
Redco近日提議與Mollie Stone超市合資建造一幢17層高的公寓樓。（記者徐蓓蓓／攝影）

舊金山建築開發商Redco近日提議與Mollie Stone超市合資，在後者位於巴洛阿圖中心地段的門店地塊上建造一幢17層高的公寓樓。Redco希望能藉由「建築商補償」法案，規避巴洛阿圖市對建築物高度的限制要求。「建築商補償」規定，如果城市沒有達到州府規定的可負擔住宅建築計畫數量，就必須通過包含20%以上低收入住宅或100%中等收入住宅的建築項目。

巴洛阿圖市官員在城市官網上對Redco的這一項目計畫做出回應，表示：「市府認為『建築商補償』對於本案並不適用。因為市府認為，本市現有的住房開發計畫，是符合州法對於可負擔住宅的基本規定的。」

Redco則在自己的網站上表示，本月將於Mollie Stone超市成立合資企業，在巴洛阿圖門店現址上建造新樓。幾乎於此同時，巴洛阿圖市議會決定要將Mollie Stone巴洛阿圖門店所在的California Avenue變成步行街，這又可能會導致交通和人流減少。

據悉，Redco所提交的建築計畫包括三座建築。其中最高的一座是17層、高177呎的公寓樓，第二座11層、高123呎，第三座7層，包含一間占地1萬1000千呎的新Mollie Stone超市和其他商舖。項目計畫建造383間公寓，其中77間以低於市價出租。

居住在巴洛阿圖的周先生對此計畫持保留意見。他表示，自己選擇在巴洛阿圖置業，很大程度上是看重這裡安靜舒適的社區環境，和居民的良好的質素。在如此中心的地段建起這樣高的樓宇，完全破壞了周圍的景觀和社區生態。對治安和公共資源也會形成壓力。他相信市府可以通過正常程序否決這一提案。

而居住的Mollie Stone超市附近兩層傳統公寓建築的埃沙一家，卻對計畫樂見其成。他與妻子和女兒租住的公寓將近有90年的歷史。雖然內部設施有翻新，但是平時需要物業來維修的時候也很多。同時鄰近Caltrain車站，老建築的隔音情況也不理想，而租金並不便宜。他希望新的樓宇建成後，可以優惠價格搬入新式公寓，享受到更好的生活質量。

計畫建築地塊鄰近Caltrain車站交通便利。（記者徐蓓蓓／攝影）
計畫建築地塊鄰近Caltrain車站交通便利。（記者徐蓓蓓／攝影）

低收入 租金 舊金山

上一則

2科技企業家捐巨款 支持加強警力

下一則

VTA聖荷西市中心買地 價格過高惹質疑

延伸閱讀

弔詭的矽谷美國夢

弔詭的矽谷美國夢
聖縣批准資助6處可負擔住房項目

聖縣批准資助6處可負擔住房項目
聖荷西前市長李卡多 參選16區議員

聖荷西前市長李卡多 參選16區議員
灣區巴洛阿圖聯合學區 加州最佳

灣區巴洛阿圖聯合學區 加州最佳
加州巴洛阿圖兒童博物館 恐龍花園開放

加州巴洛阿圖兒童博物館 恐龍花園開放

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦