我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

聖荷西Willow Glen社區賞燈 感受聖誕氣氛

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
抵達Willow Glen社區逛燈，建議先到Glen Eyrie Ave找地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，當作賞燈起點。（圖：廖嘉怡提供）
抵達Willow Glen社區逛燈，建議先到Glen Eyrie Ave找地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，當作賞燈起點。（圖：廖嘉怡提供）

想在聖誕長假找聖誕燈逛逛，位在聖荷西的Willow Glen社區是南灣居民的首選，該社區在幾年前疫情期間被炒熱起來，且從此聖誕燈飾布置一年比一年盛大，社區內不只有代表性的布置作品，幾乎家家戶戶都有擺設燈飾，在聖誕節時期，總會吸引不少遊客前往賞燈，一同感受聖誕節溫暖熱鬧的氣氛。

沿途的居家燈飾不僅華麗還帶有設計感，這間屋主就以史奴比為布置主題。（圖：廖嘉怡提...
沿途的居家燈飾不僅華麗還帶有設計感，這間屋主就以史奴比為布置主題。（圖：廖嘉怡提供）

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）對於灣區各處的賞燈資訊有詳細的研究，她說︰「如果要推薦一處南灣的社區賞燈，那就是Willow Glen，我們很幸運住的離Willow Glen很近，在還沒生小孩前，就會和先生來這裡漫步賞燈了。」

整個Willow Glen社區最大的特色，是在人行道上都有燈飾，許多街道都被燈飾點亮，再加上每條街還有不同的造型，大部分的住家也有裝飾，讓社區染上濃濃的聖誕節氛圍。

抵達Willow Glen社區逛燈，建議先到Glen Eyrie Ave找地標「...
抵達Willow Glen社區逛燈，建議先到Glen Eyrie Ave找地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，當作賞燈起點。（圖：廖嘉怡提供）

廖嘉怡建議遊客，除了開車賞燈外，社區內也很適合用步行的方式賞燈，第一次造訪的遊客，建議可以先開車到Glen Eyrie Ave找到地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，然後沿著Glen Eyrie Ave與Willow St之間垂直的幾條街，都開車逛一遍。

對於步行的遊客，她則推薦延著Glen Eyrie Ave走到Glen Brook Ave及Glen Echo Ave，中間所經過的民宅聖誕布置都非常值得駐足觀賞，有動感音樂燈光秀，還有在停車道上讓小朋友玩雷射燈區，絕對是步行賞燈時不能錯過的重要景點。

越臨近聖誕長假，賞燈的人潮也日益增多，加上灣區這一兩周下雨不斷，一旦沒有下雨的晚間，Willow Glen社區就會湧進賞燈遊客，建議前往社區賞燈的民眾提早前往，避免遇到路邊停車位難尋的狀況。

Willow Glen社區內的燈飾，一年比一年華麗，每到聖誕長假前來賞燈民眾絡繹...
Willow Glen社區內的燈飾，一年比一年華麗，每到聖誕長假前來賞燈民眾絡繹不絕。（圖：廖嘉怡提供）

聖誕節 灣區 疫情

上一則

Willow Glen 4間必逛民宅 音樂秀別錯過

下一則

毒品看板擺在校門前 戀童犯被判刑6個月 檢方：類似行為不能寬恕

延伸閱讀

In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新

In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新
矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛

矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛
加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困

加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困
聖荷西聖心社區聖誕發玩具 科技企業相挺

聖荷西聖心社區聖誕發玩具 科技企業相挺
聖荷西2月大嬰兒遭虐死 華母被通緝 傳已返回中國

聖荷西2月大嬰兒遭虐死 華母被通緝 傳已返回中國

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦