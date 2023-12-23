49人聖誕大戰 警察加班費誰出踢皮球

美式足球49人隊正與聖他克拉拉市就由誰來支付警察和市府僱員在節假日加班的費用而爭論不休。（記者王子涵／攝影）

每年聖誕節 當天，美式足球 聯盟（NFL ）都會安排緊湊的賽程，增添假日的氛圍。舊金山49人（San Francisco 49ers）在準備迎戰巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）的聖誕大戰同時，也在與球場所在當地市府展開拉鋸戰。據報道，球隊正與聖他克拉拉市就由誰來支付警察和市府雇員在節假日加班的費用而爭論不休。

據SFGATE報道，聖市議會日前討論，是否應向在聖誕節值班的警察、消防員和市府僱員提供雙倍的工資，以確保在李維球場（Levi's Stadium）舉行的NFL比賽得到足夠的支持。

爭論的焦點在於，由誰來支付額外的加班費。市議員詹恩（Suds Jain）等支持49人球隊的一派，認為應該動用城市體育場管理局的資金支付雙倍工資。而市議員渡邊（Kathy Watanabe）和市長吉爾莫爾（Lisa Gillmor）認為，球隊應該承擔費用，市民不必為此買單。

隨後，市議會一致通過了將加班費加倍的提議，並要求市府人員繼續與49人隊進行談判。

無論球隊是否願意支付，這仍然是這個估值超過數十億元的職業球隊與當地市府長時間糾紛的一個小插曲。雙方為如何分配比賽收益有很大分歧。球隊在為該市帶來數億元稅收、遊客和活動的同時，也在花費數百萬元影響該市的政治。在市議會的七位成員中，有五張選票都是49人隊支持的政客。而由球隊重資支持的候選人卻在去年的市長選舉中，輸給了吉爾莫爾，她也成為球隊堅定的反對者。

市長吉爾莫爾表示，本質上來講，公眾是在為市府雇員在一場美式足球比賽中獲得雙倍工資而買單。「這是不對的，但最終我們仍需要確保加班的雇員拿到工資。」