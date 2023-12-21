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聖荷西聖心社區聖誕發玩具 科技企業相挺

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
科技公司員工張亮給足球充氣。（記者徐蓓蓓╱攝影）
科技公司員工張亮給足球充氣。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西聖心社區服務（Sacred Heart）20日開始為提前註冊的6000名民眾發放聖誕玩具禮盒。這項一年一度的活動已經持續了59年之久。每一個孩子可以獲得三件禮物。負責人卡特（Demone Carter)表示，今年他們已經獲得了超過1萬件玩具的捐贈，但仍有8000件左右的缺口，希望在剩下的幾天時間內能募集到。

聖心社區服務中心今年通過分流，通知註冊民眾在不同時段前來，避免了風雨中擁擠排隊。在現場還設有休息室，提供熱飲。為防止混亂，只允許家長進入禮物室幫助挑選。禮物從芭比娃娃到益智類遊戲到書籍和自行車都有，品類十分齊全。

禮物室內的禮物根據種類和適用的年齡段被分門別類放好，有義工幫助維持秩序和幫忙挑選。在超級英雄玩偶攤位前做義工的Ben和Alex是親兄弟，他倆都上了大學。他們表示，聖誕節假期來做義工是他們家的傳統。今天最小的弟弟因為期末考和爸爸沒能來，非常遺憾。

另一位正給足球充氣的義工張亮，是科技公司Palo Alto Networks的員工。今天和公司同事們一起來到這裡參加集體義工活動。他說，已經充好氣的那些可能沒有小朋友想要的款式，所以他正在盡量給更多的球充氣。

聖心社區服務負責人卡特原來是一名藝術家。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖心社區服務負責人卡特原來是一名藝術家。（記者徐蓓蓓╱攝影）

負責人卡特原來是一名藝術家，是土生土長的聖荷西居民，深感貧富差距是聖荷西很大的一個問題，因而四年前投身聖心社區的慈善事業，希望能幫助解決這一問題。「這是我加入的原因，也是我還留在這裡的原因，」他說。

離聖誕節的日期已經很近了，記者問卡特還沒有著落的玩具該怎麼辦？卡特表示，去年他們也是非常缺玩具，最後時刻他有向媒體求助。結果最後一天，超多人帶著玩具衝過來說：「我們在新聞上看到了。我們只是想來幫忙。」

卡特表示，聖心的使命就是連結社區，而每當他們有需要幫助的時候，人們就適時出現了。雖然現在他們還沒有足夠的玩具，但他相信社區的力量。除了附近的學校和教堂外，科技企業也一直是他們重要的捐贈者和義工來源。

聖誕節做義工是Ben和Alex家的傳統。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖誕節做義工是Ben和Alex家的傳統。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 聖誕節 芭比

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