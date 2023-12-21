聖荷西2月大嬰兒遭虐死 華母被通緝 傳已返回中國

今年4月間一位兩個月大華裔小孩死亡案，聖荷西 警方本周發出逮捕令，通緝 小孩的29歲母親華人 女子嚴玉琪（音譯，Yvqi Yan），她涉嫌謀殺，導致兒子Charles Zheng在4月4日死亡。死亡證明上顯示，嚴玉琪和男孩的父親都來自中國。

此案警方經過數月調查，直至日前才定性為謀殺案，期間未逮捕任何嫌犯。本周才發出逮捕令，通緝小孩的母親嚴玉琪。

社群上流傳，案發後嚴玉琪已返回中國。

本月，聖他克拉拉縣法醫驗屍官辦公室最終確定了一份報告，該嬰兒遭受了「頭部鈍器損傷、嚴重營養不良和脫水的綜合影響」。之後，他的死亡被宣布為他殺。此外，嚴玉琪還涉嫌暴力攻擊兒童，可能造成嚴重身體傷害並導致死亡，這是一項重罪。

根據聖荷西信使報報導，聖荷西警方4月4日晚間到當地醫院，了解Charles的死亡情況。作為處理兒童死亡案件的標準程序，警方也採訪了嬰兒的父母，並收集了證據。

法庭文件顯示，調查人員懷疑嚴玉琪是從3月23日到4月4日期間唯一照顧嬰兒的人。在近兩周的時間裡，她發簡訊給男孩的父親，請求為孩子購買感冒藥。簡訊中包括一張Charles的照片，他看起來「異常且瘦弱」。

男孩的父親對男孩的外表感到害怕，他告訴調查人員說，他趕到嚴玉琪在聖荷西的公寓，發現男孩坐在沙發上，穿著一件帶有龍圖案的藍綠色連身衣。根據法庭紀錄，男孩的皮膚呈現出「綠色和白色」的色調，他看起來「不真實」。

父親告訴警方，當時男孩的頭摸起來仍然溫暖，所以他開車送男孩和他的母親去了醫院。

該男子告訴調查人員，他於2022年6月與嚴玉琪分手，最後一次見到Charles是在3月23日。法庭文件稱，那天，父親給Charles餵嬰兒配方奶粉，Chalres看起來「健康」。

直到12月8日，聖縣法醫驗屍官辦公室完成屍檢和死亡調查後，才宣布孩子的死因，裁定孩子的死亡是他殺。在此過程中，根據男孩的死亡證明，該機構指出Charles是「反覆虐待和忽視兒童的受害者」。

男孩的文上所列的嚴玉琪的名字拼寫略有不同，死亡證明上是「Yvqi」，出生證明上是「Yvui」。

目前尚不清楚Charles死前是否還有其他人見過他。當局透露的關於男孩與母親短暫生活的唯一線索來自一名經常與嚴玉琪兌換人民幣的女子。

該女子告訴調查人員，嚴玉琪欠她900美元。然而，當她3月9日詢問這筆債務時，嚴玉琪回答說，目前無法償還，因為她已經有了孩子。嚴玉琪還向該女子發送了一張孩子的照片，以及幾條中文，該女子將其解釋為「想殺了他」和「媽媽累了」。