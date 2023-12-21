泡泡瑪特盲盒店北加首店 進駐聖荷西Valley Fair

泡泡瑪特北加首店在聖荷西Valley Fair商場。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近年來亞洲流行文化在灣區 年輕人中盛行，從K-pop到日本 漫畫再到中文玄幻小說，都頗有受眾，進而影響到服飾、髮型等等。並且不再侷限於東亞族裔，在各種族年輕人中的影響都在逐漸擴大。潮流IP盲盒公司泡泡瑪特的北加 首店日前就在北加最大的商場聖荷西Valley Fair開業，吸引了眾多玩家前往。

盲盒文化誕生於日本，起源於20世紀初百貨公司的福袋和扭蛋玩具。早期內容僅限於動漫和電子遊戲領域，後來甚至擴展到書籍、生鮮等。盲盒玩家收集玩偶、分享、討論、交換，形成了一種獨特的社群文化。

Valley Fair泡泡瑪特店長Kristine Luong是灣區生長的越華裔。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據Valley Fair泡泡瑪特店長Kristine Luong介紹，店內銷售的盲盒除了自有IP人物外還有與知名IP，如櫻桃小丸子、小黃人等的合作款。顧客購買盲盒時可以，通過包裝知道裡面是哪一位人物，但並不知道是人物的那一款造型。而很多玩家都是希望集齊某一人物的所有造型。

泡泡瑪特自有的人氣IP Dimoo。（記者徐蓓蓓╱攝影）

Luong是在灣區長大的越南華裔。她從小喜歡蒐集，從中獲得很多樂趣，也享受和朋友交流她個人的蒐集。她感到因為自己從小一直關注亞洲文化，還經常和父母交流，因而並沒有因為在美國長大而產生過身分認同的危機，也因此交到很多志同道合的朋友。

在和Luong間斷交談的間隙，店內就擠滿了來選購的年輕顧客。也有白人媽媽應女兒的要求來購買，還好奇地拿起展示的人物請店長介紹。店員除了像Luong這樣的亞裔，還有打扮非常Cosplay風的其他族裔的少女。

Valley Fair商場內泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。（記者徐蓓蓓╱攝影）

走出店門，對面就是新近來開業、大排長龍的抹茶專賣店「舞妓」。

泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。（記者徐蓓蓓╱攝影）