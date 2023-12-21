聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困

West Tasman街10號辦公樓陷入貸款違約。(Google Maps)

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西 的一棟大型科技大廈陷入貸款 違約（loan default）。這一財務挫折凸顯了疫情 爆發後，灣區辦公樓市場面臨的日益嚴重的經濟問題。

根據15日提交給聖他克拉拉縣政府的文件，位於聖荷西市West Tasman大道10號的辦公樓目前已拖欠抵押貸款。縣府紀錄顯示，該大樓由Copia Lending公司於2021年提供給目前的所有者集團，拖欠的貸款總額為2900萬元。

加州的商業紀錄顯示，大樓所有者是一家總部位於聖荷西的投資集團，其高管包括Doo Lee 和JoonKim。借款人似乎已在拖欠前償還了原2900萬元貸款中的一大部分。

根據公開的房地產紀錄，總部位於聖荷西的大樓業主在2022年為該房產支付了3000萬元，包括該棟大樓和大樓下方土地的地契。

這座兩層建築位於West Tasman大道和North First Street街交匯處，總面積達10萬5000平方呎。媒體最近幾天對該物業的直接觀察顯示，該辦公樓已空無一人。

新冠疫情爆發後，灣區的辦公樓市場正在經歷地震般的變化。在2020年病毒爆發之前，該地區的辦公樓市場因科技公司為擴張尋找辦公空間和物業用地而顯得異常活躍。生物技術公司也加入掀起租賃和物業購買的熱潮。

然而，新冠疫情爆發，促使州和地方政府機構實施了嚴厲的企業停業措施，以遏止致命病毒的傳播。封城措施迫使無數辦公室員工離開工作場所。即使在限製措施放鬆之後，重返辦公室的人數也寥落無幾，因為許多人仍然選擇在家或遠程辦公。

與此同時，科技公司也削減了各自對辦公空間的需求，縮減了物業面積，並開始裁員。低廉的辦公樓租金侵蝕了辦公樓的價值，為貸款違約和潛在的法拍屋（foreclosure）創造了環境。一些專家認為，辦公樓市場的問題至少會持續到2024年底。

West Tasman街10號辦公樓現在可能面臨法拍屋的程序，除非借款人能夠償還貸款或與貸款人就該物業的財務問題達成和解。