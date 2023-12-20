臉書、Instagram、Google社交軟件讓學生成癮? 學區提告

聖馬刁縣一學區指控，多家科技公司設計的軟件讓年輕人成癮。（美聯社）

灣區聖馬刁縣的聖布魯諾公園學區 日前將包括臉書(Facebook)、Instagram、Google 社交平台公司告上聯邦法院，指控其設計的軟件讓年輕人成癮，對學生和學校造成傷害，並達到推動廣告收入的目的。

在訴訟書中，學區律師表示，案件代表了全國兒童、青少年面臨的最嚴重的問題，這是該校區有史以來面臨的最嚴重的心理健康 危機。聖布魯諾公園學區有大約2000名從學前到8年級的學生。

訴訟聲稱，Facebook和Instagram的母公司Meta，以及SnapChat、TikTok和其他媒體巨頭，有意將平台設計為易成癮的，向青少年傳遞有害的內容。

學區律師表示，社區正經歷前所未有的健康危機，包括青少年無法控制的焦慮、極度悲傷、絕望、抑鬱、對活動失去興趣、自殺意念以及自殺嘗試等。根據該訴訟，全國2021年有10%的青少年曾試圖自殺。

今年3月，聖馬刁縣教育局提起了類似的訴訟。數百起由個人提起的訴訟也得到聯邦法官的裁定，允許訴訟繼續進行，駁回科技公司要求撤回指控的動議。

Meta、Facebook、Instagram的律師在法庭中辯稱，公司沒有法定義務阻止「成癮」的線上社交服務。在全國範圍內負責此類案件的法官羅傑斯（Yvonne Rogers）尚未明確裁決青少年的權利是否受到侵犯。但他表示，社交平台的行為不受到言論自由的保護，也不受通信規範法（Communications Decency Act）230條的保護，即在線平台發布的內容免於法律責任。

法官表示，對公司的指控主要涉及其自身行為，如未通知父母及其子女，平台使用了「增加成癮使用」的技術，或使用戶難以刪除其賬戶的技術等。

Google發言人在18日表示，為年輕人提供更安全、更健康的體驗一直是工作的核心，公司與青年人、心理健康和育兒專家合作，制定了服務政策，為年輕人提供適合年齡的用戶體驗，並為父母提供強大的控制權。訴訟中的指控根本不屬實。