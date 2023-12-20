我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

臉書、Instagram、Google社交軟件讓學生成癮? 學區提告

記者王子涵／聖馬刁縣報導
聖馬刁縣一學區指控，多家科技公司設計的軟件讓年輕人成癮。（美聯社）
聖馬刁縣一學區指控，多家科技公司設計的軟件讓年輕人成癮。（美聯社）

灣區聖馬刁縣的聖布魯諾公園學區日前將包括臉書(Facebook)、Instagram、Google社交平台公司告上聯邦法院，指控其設計的軟件讓年輕人成癮，對學生和學校造成傷害，並達到推動廣告收入的目的。

在訴訟書中，學區律師表示，案件代表了全國兒童、青少年面臨的最嚴重的問題，這是該校區有史以來面臨的最嚴重的心理健康危機。聖布魯諾公園學區有大約2000名從學前到8年級的學生。

訴訟聲稱，Facebook和Instagram的母公司Meta，以及SnapChat、TikTok和其他媒體巨頭，有意將平台設計為易成癮的，向青少年傳遞有害的內容。

學區律師表示，社區正經歷前所未有的健康危機，包括青少年無法控制的焦慮、極度悲傷、絕望、抑鬱、對活動失去興趣、自殺意念以及自殺嘗試等。根據該訴訟，全國2021年有10%的青少年曾試圖自殺。

今年3月，聖馬刁縣教育局提起了類似的訴訟。數百起由個人提起的訴訟也得到聯邦法官的裁定，允許訴訟繼續進行，駁回科技公司要求撤回指控的動議。

Meta、Facebook、Instagram的律師在法庭中辯稱，公司沒有法定義務阻止「成癮」的線上社交服務。在全國範圍內負責此類案件的法官羅傑斯（Yvonne Rogers）尚未明確裁決青少年的權利是否受到侵犯。但他表示，社交平台的行為不受到言論自由的保護，也不受通信規範法（Communications Decency Act）230條的保護，即在線平台發布的內容免於法律責任。

法官表示，對公司的指控主要涉及其自身行為，如未通知父母及其子女，平台使用了「增加成癮使用」的技術，或使用戶難以刪除其賬戶的技術等。

Google發言人在18日表示，為年輕人提供更安全、更健康的體驗一直是工作的核心，公司與青年人、心理健康和育兒專家合作，制定了服務政策，為年輕人提供適合年齡的用戶體驗，並為父母提供強大的控制權。訴訟中的指控根本不屬實。

學區 心理健康 Google

上一則

加州便宜汽車保險變難買了 保費調整後恐多貴1000元

下一則

灣區捷運多站因雨故障 舊金山線東灣等多條路線延誤

延伸閱讀

2024大選前Google限制提問 聊天機器人無法有問必答

2024大選前Google限制提問 聊天機器人無法有問必答
Google被控非法壟斷 達成7億和解 7140萬消費者獲賠

Google被控非法壟斷 達成7億和解 7140萬消費者獲賠
Alphabet將付7億元 和解Google Play反托辣斯官司

Alphabet將付7億元 和解Google Play反托辣斯官司
削減成本有成 Meta今年史上最佳

削減成本有成 Meta今年史上最佳
校園攻擊頻發 第20學區通過增強安保決議

校園攻擊頻發 第20學區通過增強安保決議

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單