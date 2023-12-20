今年201遊民離世 聖他克拉拉縣悼念

悼念儀式中，為逝者點亮的蠟燭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

以Homefirst為首的聖他克拉拉縣多家慈善服務機構，19日上午齊聚聖荷西 波卡多(Boccardo)收容中心，為2023年逝去的201位遊民 舉行悼念儀式。聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)、Homefirst執行長厄頓(Andrea Urton)和多位民選官員出席儀式。聖荷西教區主教坎圖(Oscar Cantu)為逝者祝福。

活動現場為失去生命的201名遊民每一個人都點燃了一支蠟燭，並有吉他手演唱了追思的歌曲。隨後，在場民選官員和機構工作人員依次宣讀了每一位逝者的姓名。

Homefirst執行長厄頓發言緬懷逝者。（記者徐蓓蓓╱攝影）

馬漢說︰「沒有人應該在在街頭出生或死去。遊民問題是一個亟待解決的議題，我們必須動用一切可能的工具來迅速地為所有人提供安全的避難所。」

陳貽芳是居住在聖荷西的第二代華裔。她從孩子中學做義工開始了解參與Homefirst的工作，已經堅持了十多年。如今孩子都已經長大成人，有了自己的家庭，甚至搬離了聖荷西。但她為遊民服務的義工工作，卻從沒間斷過。

陳貽芳說︰「遊民工作是非常有挑戰性的工作，義工的工作總讓我驚嘆。」

談到亞裔 移民常被指責不愛參與社會公共事務，陳貽芳表示，自己的父母來自廣東，「從我們這樣背景來的人，可能更多會想的自己村裡的人或自己家族的人。比如說我們是陳氏宗親，我們會支持這樣一個特定的社群。」

陳貽芳說：「但是作為美國公民，為一個更大的社會考慮是很重要的。要想到為社會做貢獻是對每個人都有好處的。」