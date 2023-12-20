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南聖荷西凌晨槍響1死1傷 警方緝凶

編譯組／綜合報導

聖荷西警方宣布，南聖荷西上周日(17日）凌晨發生槍擊事件，造成一人死亡，一人受傷。

聖荷西警官嘉里貝(Sgt. Jorge Garibay)18日下午發布新聞指出，警方於17日凌晨4時20分接獲通報，聖荷西大橡木公園(Great Oak Park)附近史諾街(Snow Drive)與邱斯提街(Giusti Drive)十字路口出現槍擊事件，隨即派員前往出事地點。然而辦案警方趕到現場發現，雖有槍彈痕跡，沒發現任何受害者。

嘉里貝警官說，過了短暫時間後，兩名中彈傷者前往醫院求救，結果其中一人不幸傷重不治身亡。這是聖荷西今年第33起謀殺案，聖荷西去年此時共發生35起謀殺案。

聖他克拉拉縣驗屍官查證死者身分，與死者親屬聯繫後，將公布死者姓名身分。

嘉里貝表示，另一名前來醫院求治的中彈傷者目前情況穩定，沒有性命危險。截至目前為止，警方仍在調查槍擊動機與發生情況。截至18日，聖荷西警方尚未宣布逮捕任何嫌犯。

聖荷西警方呼籲知情人士聯絡馬汀尼茲警官(Sgt. Martinez，[email protected])或摩托亞警探(Detective Montoya, [email protected])。兩名警探的聯絡電話均為408-277-5283。

知情人士亦可通報矽谷犯罪終結者(Silicon Valley Crime Stoppers)聯絡電話與電郵分別為408-947-7867與svcrimestoppers.org。

聖荷西 槍擊 矽谷

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