假期購物季 聯合廣場人潮洶湧

舊金山市政府發布報告，近期假日購物季的市中心客流量回升，且持續增加中。（記者李怡／攝影）

舊金山 市政府18日發布報告顯示，從感恩節進入假日購物季以來，舊金山市中心聯合廣場的遊客數量與往年相比有所增加。警員增加安全巡邏，也讓市區犯罪事件較往年減少很多。 到訪舊金山的客流、公共交通乘客量、飯店和餐廳預訂量以及活動出席人數，還在持續增加。

假日臨近，舊金山市政府多位領導人出席活動鼓勵居民和遊客要當地消費。舊金山華埠 也舉辦了夜市以及多種嘉年華活動，吸引市民和遊客到訪。

舊金山市長布里德(London Breed) 說：「我們看到來到聯合廣場的人比以往幾年都多，希望每個人都可以體驗到舊金山的魅力。且今年為大家營造了安全的假日購物環境 ，誠摯邀請所有人來到聯合廣場。」

舊金山交通局(SFMTA)和聯合廣場聯盟報告指出，與去年同期相比，市中心和聯合廣場地區的交通活動以及地區停車數量增加。與去年同期相比，11 月工作日從市政中心地鐵站 出發的乘客數量增加了64%，公共車站出發的乘客數量增加了43%，且黑色星期五周末市區停車場是滿員狀態。

隨著聖誕節購物季節的到來，舊金山「安全購物者計畫」已全面啟動。警察在聯合廣場巡邏，舊金山警察局、公園管理員和其他安全人員也在停車場巡邏。舊金山警察局的社區大使也已部署到聯合廣場。假日購物季期間，包括聯合廣場在內的全市範圍內的盜竊、入室盜竊、汽車盜竊和入室盜竊案件也在持續降低。

目前舊金山市區經濟的回溫，得益於到訪的遊客增加。根據威斯汀酒店的報告，12月初至17日，酒店的入住率為100%。市區Chotto Matte日本秘魯融合餐廳兩個月已有1萬份預訂。