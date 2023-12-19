華人義工領養暮年犬 無悔照顧

資深義工林育貞與11歲暮年犬Bunny。（林育貞提供）

華人資深義工林育貞通過舊金山 Muttville狗狗救助站的幫助，在今年4月和7月分別領養了10歲的Cutie和11歲的Bunny。暮年犬易發疾病，常常需要付出更多時間和精力照顧，通常很難得到領養者的關注。林育貞相信，狗狗也是一個生命，不能因為有疾病就不管不顧，如果狗狗與自己有緣就去領養，無怨無悔地照顧。

舊金山Muttville動物救助站是專門救助七歲以上暮年犬的非營利機構，日前它們發起了在十天內收容100隻暮年犬的計畫。首席執行長兼創始人富蘭克林（Sherri Franklin）表示，每逢節假日，各地的動物收容所往往會不堪重負，由於疫情 大流行、財政困難、住房危機以及許多房東限制性政策等因素，被拋棄的犬類增長迅速，許多動物收容所不得不對一些可收養的狗狗實施安樂死。

林育貞表示，Cutie和Bunny是自己養的第五和第六隻狗，之前的四隻都是親屬贈予或領養的。「自己的能力只能同時照顧兩隻狗，所以當有狗狗過世，就會去各地的動物收容所去看看。」林育貞說，「Cutie和Bunny都已經超過10歲，但來到新家表現得很興奮，自己也傾盡心力照顧。」

Bunny只剩下兩顆牙，林育貞會專門購買特殊的食物餵給它。她表示，暮年狗只要身體健康，就不會成為家庭的負擔，現在照顧狗狗的支出也只有30元左右。

Muttville動物救助站會幫助狗狗洗澡、打疫苗 、結紮，領養的費用約是250元。在首批收容的50隻暮年犬中，就有33只迅速找到了新的家庭，領養率很高。

「舊金山還是有很多有愛心的人士，常有一句玩笑話說，舊金山的狗狗比孩子還要多。」林育貞說，「動物實在太多了，不要去選擇它的容貌、健康、品種。如果能幫助一隻狗完成生命，這是很有意義的事。」

林育貞自小的夢想就是成為義工，在成家後便全職在慈濟舊金山支會全職工作，一做就是22年。她表示，許多愛狗人士沒有領養的條件和精力，也會定期為動物救助站或喜歡的狗狗捐助，幫助其成長。