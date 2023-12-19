金山商辦業主訴請降估值 14年最高

舊金山市中心經濟衰退，業主紛紛申訴要求降低地產估值。(取材自舊金山縣府臉書)

隨著舊金山 辦公室大樓空置率創歷史新高、房價下跌，許多業主紛紛申訴降低地產估值以減低稅款，申請數量增長已達到2009年經濟大衰退以來的最高水平。

在2023-2024財政年度初始申報期間，對舊金山市地產評估提出申訴數量，自去年以來已激增超過兩倍半。要求從房產估值中削減的總金額達到523億元，若所有上訴皆獲得批准，將導致超過6億元自舊金山市地產稅帳目中消失，儘管這樣的情況不太可能發生。

「估值上訴委員會」(Assessment Appeals Board)行政官員吉布森(Alistair Gibson)表示，截至9月15日申請期間收到的上訴件數為7508份，比2022-2023整個財政年度的2873份，大幅增加。其也為自2008年底經濟大衰退以來，提交上訴的最高數字。2009-2010財政年度共提出6620件上訴申請。

吉布森指出，地產估值上訴申請件數可能會增加更多，因為舊金山市府在今年剩餘時間、通常會收到多達350件額外申請。根據加州法律，市府有兩年時間可對上訴做出裁決。許多時候，申請案件會被拒絕或撤回。估值記錄辦公室於2021年年度報告顯示，超過1000起案件已結案、地產估值維持原價值率達97%。

根據市長辦公室日前發布預算 文件，最近地產上訴申請數量、帶來市府財政風險，在未來兩個財政年度預算赤字近8億元情況下，一連串潛在危機近在眼前。最近提出的地產上訴，還包括部分最具標誌性的房產。

紀錄顯示，金州勇士隊是美國國家籃球聯盟最有價值球隊，其附屬實體公司正在尋求將球隊所在的大通中心球場與周邊地產的估值、削減超過十億元。根據市府紀錄，該球團過去幾年曾提出類似上訴，但部分申訴已被拒絕。若滿足球團全部要求，每年將為業主省下近1230萬元稅金。

另一方面，紀錄顯示，舊稱為「跨灣塔」(Transbay Tower)的Salesforce Tower業主，也要求從該建築18億7000萬元的評估估值、扣除5億6400萬元，以節省660萬元稅款。

由於疫情對市中心商業與房地產 造成傷害，辦公大樓業主估值申訴總額達179億元。房地產公司「CBRE」數據顯示，舊金山第三季度辦公室市場空置率達34%、創下歷史新高。