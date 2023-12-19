我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

華埠快閃店 進駐白蘭地鐵站…展售中國結藝、龍鬚糖

記者王子涵／舊金山報導
快閃活動是希望為沒有實體店面的原創手工藝術家們提供一個平台，展示作品和藝術文化。（記者王子涵／攝影）
快閃活動是希望為沒有實體店面的原創手工藝術家們提供一個平台，展示作品和藝術文化。（記者王子涵／攝影）

「創意華埠」（Made in Chinatown）原創快閃店18日落戶舊金山華埠白蘭地鐵站（Chinatown Rose Pak Station）。華埠社區藝術家創作的手工藝品和傳統美食等將在地鐵站一層展出，包括中國結藝、龍鬚糖、蓮花燈等都十分吸睛。交通局官員表示，這是Muni地鐵系統中首個開設的快閃店鋪，活動將持續三個月。

快閃店門口的中文招牌「華埠有點甜」吸引著來往的乘客。展品大多來自於初創藝術家、華埠散房家庭，單件展品從幾元到幾十元不等。華協中心與舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）合辦此次活動。華協中心計畫部總監陳麗華表示，快閃活動是希望為沒有實體店面的原創手工藝術家們提供一個平台，展示作品和藝術文化。

華裔藝術家曹春梅第一次看到華埠白蘭站巨大的剪紙裝飾時，心情十分激動。在得知自己的中國結藝作品有機會參加快閃店展出後，她早早開始準備，耗時兩個多月一針一線縫製出近50件作品。

「既然要參展，那就要每一件展品都經過自己的手，最小的一件也需要兩個小時縫製。」曹春梅說，「中國結藝有著5000多年的歷史，自新石器時代就有出現，希望能夠繼續發揚和傳承下去。」

有著18年藝術創作經歷的華裔藝術家Anna表示，創意華埠快閃店是她表達對城市以及中華文化熱愛的完美地點，歡迎所有使用公共交通的乘客光臨。

OEWD為快閃店提供了7.5萬元的啟動資金。其項目經理方瀅（Kitty Fong）表示，快閃店不僅合理利用了公共空間、幫助創業家起步，並且還刺激了當地經濟，希望這個藝術空間能夠繁榮發展。

舊金山交通局（SFMTA）房地產戰略高級經理加列戈斯（Jason Gallengos）表示，快閃店的落成對於市政機構和社區是個雙贏局面。「我期待著未來的發展。」

快閃店的營業時間為周三至周四的中午12時至下午5時，周五至周日的上午11時至下午6時。

「創意華埠」原創快閃店為Muni地鐵系統中首個開設的快閃店鋪。（記者王子涵／攝影...
「創意華埠」原創快閃店為Muni地鐵系統中首個開設的快閃店鋪。（記者王子涵／攝影）
華裔藝術家曹春梅耗時兩個多月縫製出近50件中國結藝作品，參與展售。（記者王子涵／...
華裔藝術家曹春梅耗時兩個多月縫製出近50件中國結藝作品，參與展售。（記者王子涵／攝影）

華埠 地鐵站 舊金山

上一則

舊金山機場每年下沉1cm 擬建鋼板牆

下一則

加州致力永續農業土地保護 通過TCC計畫撥款9800萬元

延伸閱讀

華埠節日嘉年華 吸引數千人到訪

華埠節日嘉年華 吸引數千人到訪
南加華埠送溫暖 300家庭收好禮

南加華埠送溫暖 300家庭收好禮
華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺

華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺
洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收獲聖誕好禮

洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收獲聖誕好禮
華府2球隊或遷維州 華埠商家憂前途

華府2球隊或遷維州 華埠商家憂前途

熱門新聞

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了