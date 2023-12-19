華埠快閃店 進駐白蘭地鐵站…展售中國結藝、龍鬚糖

快閃活動是希望為沒有實體店面的原創手工藝術家們提供一個平台，展示作品和藝術文化。（記者王子涵／攝影）

「創意華埠 」（Made in Chinatown）原創快閃店18日落戶舊金山 華埠白蘭地鐵站 （Chinatown Rose Pak Station）。華埠社區藝術家創作的手工藝品和傳統美食等將在地鐵站一層展出，包括中國結藝、龍鬚糖、蓮花燈等都十分吸睛。交通局官員表示，這是Muni地鐵系統中首個開設的快閃店鋪，活動將持續三個月。

快閃店門口的中文招牌「華埠有點甜」吸引著來往的乘客。展品大多來自於初創藝術家、華埠散房家庭，單件展品從幾元到幾十元不等。華協中心與舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）合辦此次活動。華協中心計畫部總監陳麗華表示，快閃活動是希望為沒有實體店面的原創手工藝術家們提供一個平台，展示作品和藝術文化。

華裔藝術家曹春梅第一次看到華埠白蘭站巨大的剪紙裝飾時，心情十分激動。在得知自己的中國結藝作品有機會參加快閃店展出後，她早早開始準備，耗時兩個多月一針一線縫製出近50件作品。

「既然要參展，那就要每一件展品都經過自己的手，最小的一件也需要兩個小時縫製。」曹春梅說，「中國結藝有著5000多年的歷史，自新石器時代就有出現，希望能夠繼續發揚和傳承下去。」

有著18年藝術創作經歷的華裔藝術家Anna表示，創意華埠快閃店是她表達對城市以及中華文化熱愛的完美地點，歡迎所有使用公共交通的乘客光臨。

OEWD為快閃店提供了7.5萬元的啟動資金。其項目經理方瀅（Kitty Fong）表示，快閃店不僅合理利用了公共空間、幫助創業家起步，並且還刺激了當地經濟，希望這個藝術空間能夠繁榮發展。

舊金山交通局（SFMTA）房地產戰略高級經理加列戈斯（Jason Gallengos）表示，快閃店的落成對於市政機構和社區是個雙贏局面。「我期待著未來的發展。」