結合Kerwin Frost 麥當勞推盲盒

全美麥當勞「Kerwin Frost Box 」盲盒在聖誕季推出。（圖片來自papermag）

著名潮流雜誌「Paper」表示，本周起與全美麥當勞 （McDonald′s）合作推出「麥樂雞盲盒」 快樂套餐， 在今年歡樂聖誕季滿足大家的盲盒探險之旅。

Paper雜誌最新一期的封面是，藝術家Kerwin Frost 手拿「Kerwin Frost Box 」盲盒合影，非常吸睛。 這次盲盒除了以Kerwin Frost 為原形的六種樣式之外，還有一個隱藏款，引發了消費者們好奇購買麥當勞盲盒套餐之旅。

雖然此款盲盒剛剛上市兩三天，已引得眾多返回辦公室工作的上班族排隊購買，還一度為了拆到盲盒隱藏款而吃撐。要說「Kerwin Frost Box 」受歡迎的原因，還得從Kerwin Frost 的身份說起。 他是一位身兼數職的天才型藝術家，是DJ、設計師、脫口秀主持人，具有標誌性的高頂禮帽著裝，也成了麥樂雞盲盒的標誌款。