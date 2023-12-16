受范寬山水畫啟發 英畫家辦展

美術教育者方雲華、美術史家高木森、傑米·摩根、丁輝、硅谷亞洲藝術中心展覽部主任陳豪來、館長舒建華（由左至右）出席展前活動，互相交流藝術心得。（記者孫愛薇／攝影）

英國藝術家傑米·摩根（Jeremy Morgan）在南灣聖塔克拉拉市舉辦《瞬息萬狀：傑米·摩根畫展》，現場展示50幅畫作，受到宋代藝術和傳統中國山水畫的影響下，傑米·摩根的創作帶有中國山水藝術的視角與渲染，他在中國藝術中看到，描繪風景的同時，也是在描繪心靈，畫作呈現的不是一個實際的地方，而是一種心靈的狀態，是人對事物的一種感受。

曾任舊金山 藝術學院繪畫副教授33年的傑米·摩根，由於父親為人文政治地理學講師，專門研究中國與地理文化，父親開啟了傑米·摩根對於中國藝術與文化的想像，在書本雜誌上中刊登的中國古代畫作，引發傑米·摩根的興趣，「這些畫作聚焦於不同王朝時期的人們在田野中的工作，甚至可能是某個朝代的景象。我在雜誌上看到這些黑白的小圖像，它們雖然很小，但卻非常有力量，同時又帶有一種精緻的感覺，我覺得這是一種非常有趣的對比。」

傑米·摩根在大學期間看到范寬的《谿山行旅圖》時，他看到了陰陽轉換的力量，並得出一個結論，對於繪畫，時間和空間一樣重要。「當我第一次看到中國畫時，我對其細膩和微妙之處印象深刻，同時又帶有力量，我試圖弄清楚這到底是為什麼，而當我去中國住了一段時間後，更明白了這種感覺。」

他認為在中國藝術和日本 藝術中，繪畫是一種邀請，「沒有外人在裡面，這只是一個連續體，而你是其中一部分，這樣的觀點深深的吸引了我。」因此，他的畫作通常嘗試確保沒有前景，沒有進入點，希望每位觀畫者能夠以猶如穿越太空 ，飛行的方式看待畫作。