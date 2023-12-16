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舊金山格羅夫街區 改以指揮家命名

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山富蘭克林街和范尼斯大道之間的格羅夫街街區更名為MTT Way。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山富蘭克林街和范尼斯大道之間的格羅夫街街區更名為MTT Way。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山富蘭克林街和范尼斯大道之間的格羅夫街街區更名為MTT Way，指揮家托馬斯（Michael Tilson Thomas）、舊金山布里德和前衆議院議長佩洛西15日共同主持落成儀式。這個道路命名，為了紀念舊金山交響樂團桂冠音樂總監、指揮家托馬斯，他史無前例地為舊金山交響樂團擔任了25年的音樂總監，於 2020年卸任。

市長布里德在落成儀式上表示，做出這一決定的過程毫無猶豫和阻礙。她於今年10月24日提出了這一提案，以這名指揮家名字的三個首字母來命名這一街區，僅僅一個月後的11月28日市議會便投票通過了這一決定。

托馬斯既是指揮家也是鋼琴家、作曲家，他目前是新世界交響樂團的藝術總監，舊金山交響樂團的桂冠音樂總監，以及倫敦交響樂團的桂冠指揮。他於1995-2020年擔任舊金山交響樂團的音樂總監，被廣泛認為將該樂團轉變為了美國最好的樂團之一。

作為公開的同性戀者，提爾森•托瑪斯與他40多年的同伴羅賓遜（Joshua Robison）住在舊金山。美國前衆議院議長裴洛西是托瑪斯和他丈夫羅賓遜的私人朋友，藉此機會列出了湯瑪斯的獎項清單、榮譽，包括國家藝術獎章、甘迺迪中心榮譽獎、皮博迪獎和許多葛萊美獎。

「我打算繼續突破音樂上的界限，我希望董事會和政府能夠盡可能長時間地讓我逃脫懲罰，」托馬斯開玩笑地說，他將於12月21日星期四過他的79歲生日。「我想建議，當您在MTT Way附近行駛時，請盡可能多地左轉進入或盡快駛離它。」

舊金山富蘭克林街和范尼斯大道之間的格羅夫街街區更名為MTT Way。（記者楊逸辰...
舊金山富蘭克林街和范尼斯大道之間的格羅夫街街區更名為MTT Way。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 交響樂 裴洛西

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