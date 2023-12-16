我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

擺脫疫後蕭條 聯合廣場逐步復甦

編譯組／綜合報導
有跡象顯示，舊金山市中心聯合廣場正從疫情後的蕭條及高犯罪率中逐步復甦。（美聯社）
有跡象顯示，舊金山市中心聯合廣場正從疫情後的蕭條及高犯罪率中逐步復甦。（美聯社）

根據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，有跡象顯示，舊金山市中心聯合廣場（Union Square）正從疫情後的蕭條及高犯罪率中逐步復甦。

名廚弗洛倫斯（Tyler Florence）是一位美食電視名人和企業家，他從舊金山市政府那邊獲得44.4萬美元資助，使他能夠在上個月的亞太經濟合作會議（APEC），以及對聯合廣場經濟非常重要的節假日期間，將他的Miller & Lux Provisions分店及時開業。他説，他計畫很快對聯合廣場進行重大升級改造，並堅信聯合廣場的零售業將會反彈。

過去兩年來，聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）始終保持樂觀，她希望全世界都能看到聯合廣場復甦的場景，而不是關於犯罪或城市無家可歸者和毒品危機的故事，她認為這些都被誇大了。

為此，該聯盟（其年度預算為960萬美元，主要依賴於物業所有者的攤款）每天24小時派遣清潔人員，並在夜間對整個區域進行動力清洗。在安保方面，它安裝了約500個閉錄攝影機，還雇用了休班警察和私人保安進行巡邏，並配備了為遊客提供幫助的大使。

然後，聯盟利用部分剩餘資金美化該地區（如裝飾照明）並組織活動（如夏季音樂系列）。溜冰場的運營將持續到1月15日，屆時將舉辦主題音樂活動、變裝皇后表演等。從12月15日到24日，該聯盟將再次舉辦 「冬季漫步」（Winter Walk）活動，這是一項僅限行人參加的活動，包括裝飾、臨時購物和餐車。

舊金山酒店協會（Hotel Council of San Francisco）總裁兼首席執行官巴斯蒂安（Alex Bastian）向灣區所有九個縣傳達了一個信息：來這裡度假吧，哪怕只是一天。

巴斯蒂安説，12月通常很少有會議活動，酒店也有優惠。此外，這裡還有非凡的節日裝飾，例如公園邊上Westin St. Francis酒店內的巨型糖城堡。

根據市政府的數據，10月份的酒店收入已恢複到正常水平的70%，市政府官員坦言，明年的會議日程將比較緊湊，預計隨後幾年會有所改善。

聯合廣場的其他復甦跡象還包括：空置的Westin St. Francis酒店已簽約新租戶、兩家奢侈品零售商最近也簽訂了附近店面的租約、房地産經紀人正在拜訪更多的客戶，簽訂的意向書也愈來愈多、耗資1500萬美元的屋頂餐廳開業等。

雖然聯合廣場仍面臨空置店面和其他挑戰，弗洛倫斯説，他相信舊金山只是處於 「一個不幸的周期」，他毫不懷疑舊金山會復甦並煥發出前所未有的光彩。「城市都會經歷這樣的事情，我們會走出困境的，」他説。

舊金山 疫情 預算

上一則

受范寬山水畫啟發 英畫家辦展

下一則

傳統「冬季漫步」 重回聯合廣場 讓遊客感受節日氣氛

延伸閱讀

優勝美地明年恢復預約入園 系統將在春季周末啟用 僅適用1年

優勝美地明年恢復預約入園 系統將在春季周末啟用 僅適用1年
金山聯合廣場辦活動 闢聖誕徒步區 8條公車改道

金山聯合廣場辦活動 闢聖誕徒步區 8條公車改道
刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭
舊金山市立大學校董投票 擬納非公民學生

舊金山市立大學校董投票 擬納非公民學生
樹齡135歲 舊金山「官方聖誕樹」點燈

樹齡135歲 舊金山「官方聖誕樹」點燈

熱門新聞

孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
市場街無車化是否扼殺了舊金山最重要大道的生機，引發爭議。（美聯社）

金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

2023-12-11 01:20
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅