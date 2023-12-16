擺脫疫後蕭條 聯合廣場逐步復甦

有跡象顯示，舊金山市中心聯合廣場正從疫情後的蕭條及高犯罪率中逐步復甦。（美聯社）

根據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，有跡象顯示，舊金山市中心聯合廣場（Union Square）正從疫情 後的蕭條及高犯罪率中逐步復甦。

名廚弗洛倫斯（Tyler Florence）是一位美食電視名人和企業家，他從舊金山市政府那邊獲得44.4萬美元資助，使他能夠在上個月的亞太經濟合作會議（APEC），以及對聯合廣場經濟非常重要的節假日期間，將他的Miller & Lux Provisions分店及時開業。他説，他計畫很快對聯合廣場進行重大升級改造，並堅信聯合廣場的零售業將會反彈。

過去兩年來，聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）始終保持樂觀，她希望全世界都能看到聯合廣場復甦的場景，而不是關於犯罪或城市無家可歸者和毒品危機的故事，她認為這些都被誇大了。

為此，該聯盟（其年度預算 為960萬美元，主要依賴於物業所有者的攤款）每天24小時派遣清潔人員，並在夜間對整個區域進行動力清洗。在安保方面，它安裝了約500個閉錄攝影機，還雇用了休班警察和私人保安進行巡邏，並配備了為遊客提供幫助的大使。

然後，聯盟利用部分剩餘資金美化該地區（如裝飾照明）並組織活動（如夏季音樂系列）。溜冰場的運營將持續到1月15日，屆時將舉辦主題音樂活動、變裝皇后表演等。從12月15日到24日，該聯盟將再次舉辦 「冬季漫步」（Winter Walk）活動，這是一項僅限行人參加的活動，包括裝飾、臨時購物和餐車。

舊金山酒店協會（Hotel Council of San Francisco）總裁兼首席執行官巴斯蒂安（Alex Bastian）向灣區所有九個縣傳達了一個信息：來這裡度假吧，哪怕只是一天。

巴斯蒂安説，12月通常很少有會議活動，酒店也有優惠。此外，這裡還有非凡的節日裝飾，例如公園邊上Westin St. Francis酒店內的巨型糖城堡。

根據市政府的數據，10月份的酒店收入已恢複到正常水平的70%，市政府官員坦言，明年的會議日程將比較緊湊，預計隨後幾年會有所改善。

聯合廣場的其他復甦跡象還包括：空置的Westin St. Francis酒店已簽約新租戶、兩家奢侈品零售商最近也簽訂了附近店面的租約、房地産經紀人正在拜訪更多的客戶，簽訂的意向書也愈來愈多、耗資1500萬美元的屋頂餐廳開業等。

雖然聯合廣場仍面臨空置店面和其他挑戰，弗洛倫斯説，他相信舊金山只是處於 「一個不幸的周期」，他毫不懷疑舊金山會復甦並煥發出前所未有的光彩。「城市都會經歷這樣的事情，我們會走出困境的，」他説。