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公益組織「家庭房」 為病童辦聖誕派對

記者楊逸辰／舊金山報導
「家庭房」執行長湯普森表示，現在組織最大的挑戰還是需要讓更多的人知道他們。（記者楊逸辰／攝影）
「家庭房」執行長湯普森表示，現在組織最大的挑戰還是需要讓更多的人知道他們。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山公益組織「家庭房」（Family House）日前為受有生命健康危險疾病影響的孩子們舉辦了一場聖誕派對。世界披薩錦標賽主席、舊金山托尼披薩店（Tony's Pizza）老闆格米格納尼（Tony Gemignani）免費為活動製作了數十份不同口味的披薩。「家庭房」執行長湯普森（Katherine Thompson）希望藉由活動，讓更多的人知道他們。

「家庭房」是專為嚴重疾病兒童服務的公益組織，重點為在舊金山加大貝尼歐夫兒童醫院的重病兒童提供免費服務。他們每天都為80個舊金山重病兒童家庭提供兒科醫療住房，同時為孩子們提供學習和活動場所。除了住房和照顧兒童之外，「家庭房」還為這些家庭提供食物、交通和情感幫助。

「家庭房」執行長湯普森（Katherine Thompson）表示，現在組織最大的挑戰還是需要讓更多的人知道他們。「這個組織能夠給那些家庭們帶去很大的影響，我們覺得舊金山的人們需要知道我們是什麼樣的組織。」

托尼披薩店老闆格米格納尼自從2011年開始就和「家庭房」合作，「所有孩子都需要一個披薩，不是麼？」他説。

披薩店老闆格米格納尼免費為活動製作了數十份不同口味的披薩。（記者楊逸辰／攝影）
披薩店老闆格米格納尼免費為活動製作了數十份不同口味的披薩。（記者楊逸辰／攝影）

他表示，「家庭房」組織正在漸漸擴大，愈來愈多的人開始知道這一組織，今年聖誕活動來到現場的家庭和夥伴們也變多了，實在是件好事。「儘管現在是12月，人們都很忙碌，但派對舉辦得很成功，」他説，「希望這個組織的影響力可以愈來愈大。」

舊金山警察局長史考特表示，這是四年來他第一次重新回到「家庭房」的活動中，由於之前疫情原因都沒有舉辦。「我們看到很多家庭都願意花時間來參加這個活動，他們享受回到這裡聚會的感覺。」

史考特表示， 想對擁有重病兒童的家庭說：「不要放棄信念，保持對自己的鼓舞。這裡有很多人都會支持你們，大家都生活在一個在乎你們的城市裡，要知道支持你們的力量一直存在。」

舊金山警察局長史考特（左）表示，這是四年來他第一次重新回到「家庭房」的活動中。（...
舊金山警察局長史考特（左）表示，這是四年來他第一次重新回到「家庭房」的活動中。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 疫情

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