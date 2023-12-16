傳統「冬季漫步」 重回聯合廣場 讓遊客感受節日氣氛

女歌手渾厚迷人的歌聲搭配美國原生的爵士樂曲，為昨天「冬季漫步」開幕儀式熱場，吸引不少遊客駐足。（記者楊逸辰／攝影）

冬季漫步（Winter Walk）這項深受舊金山 當地人和灣區遊客喜愛的傳統活動，12月15日凱旋回歸聯合廣場（Union Square）。活動免費對外開放，由Amazon和聯合廣場聯盟主辦，由舊金山經濟與勞動力發展辦公室和市長辦公室贊助，這項備受期待的活動將當代北極仙境美學與迷人的現代表演融為一體，並向大眾呈現不少的食品、飲料、娛樂活動以及商店節日產品。

聯合廣場周圍的街道上鋪有冬季和北極感覺的天藍地毯，進入活動街道後映入眼的是不少吃喝玩樂的攤販搭棚與炫彩奪目的聖誕燈飾。各種不同族裔的舊金山市民已然迫不及待來到步行廣場逛街、購物甚至拍照留念。

一邊的藝術場地内，爵士樂 團搭建起音樂表演的布置，女歌手渾厚迷人的歌聲搭配美國原生的爵士樂曲，為即將開始的開幕儀式預熱，吸引不少遊客駐足觀望。各種夫婦、家人、親朋好友一齊來到步行街感受聖誕氛圍，這裡尤其是小孩們充滿童趣的天堂，街角的一邊有一名小丑為大家帶來特效機器放出不少泡泡，搭配時而變幻色彩的魔幻光纖，甚至有老年遊客在現場抓取泡泡，仿佛他們心中的童心被喚醒。

不少餐車也出現在現場，這是聯合廣場聯盟與Off the Grid公司合作，在主題日推出的一系列精美的餐車。令遊客探索不同文化與其帶來的食物風味，從麵條之夜（Noodle Night）到全天早餐（Breakfast All Day）再到足球 熱潮（Football Fever）等多種多樣的風格美食，更有彩虹糖等糖果公司為現場的小朋友們送上聖誕糖果。

「冬季漫步」這項備受期待的活動將當代北極仙境美學與迷人的現代表演融為一體。（記者楊逸辰／攝影）

遊客們需要在冬季漫步的第二個街區中準備好迎接新鮮而大膽的北極風格。聯合廣場本次特地安排了不少北極感覺的雕塑和裝飾來增強本次活動的聖誕氛圍，遊客可以踏入一個專為吸引所有年齡段觀眾（1至92歲的人們）設計北極仙境時，其中充滿冰川、企鵝和北極熊的雕塑與裝飾奇觀，這是由該地區一些最好的裝飾師為遊客們帶來的現代北極冒險。

「冬季漫步」這項備受期待的活動將當代北極仙境美學與迷人的現代表演融為一體。（記者楊逸辰／攝影）

市長布里德（London Breed表示：「我們看到來到聯合廣場的人比近年來多，無論他們是乘坐電車過來，還是開車過來並使用我們的停車場。假日購物只剩下一周多一點的時間了，在這個季節我們邀請所有人來到聯合廣場–不僅僅是為了購物，而是為了創造持久回憶的假期體驗。」

「冬季漫步」這項深受舊金山當地人和灣區遊客喜愛的傳統活動，周五回歸城市中心的聯合廣場（Union Square）。（記者楊逸辰／攝影）