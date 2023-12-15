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屋崙議員勵琪 轉戰選阿拉米達縣議員

記者劉先進／屋崙報導
屋崙第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）14日宣布，將參選阿拉米達縣第五區議員。（記者劉先進／攝影）
屋崙第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）14日宣布，將參選阿拉米達縣第五區議員。（記者劉先進／攝影）

轄區包括華埠在內的屋崙第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）14日宣布，將參選阿拉米達縣第五區議員。現任縣議員卡森（Keith Carson）將退休。勵琪說︰「我參選的目的是確保每個家庭都健康安全，居者有其屋。」華埠社區讚她「務實接地氣」。

第五區包括西屋崙、柏克萊、艾姆瑞維爾（Emeryville）和艾伯尼（Albany）。目前有九人參選，除了勵琪，還有柏克萊第三區市議員巴特萊特（Ben Bartlett），艾姆瑞維爾市議員鮑特斯（John Bauters）等。勵琪的參選，得到屋崙市議員詹金斯（Kevin Jenkins）、 東灣進步資助者和慈善家德萊尼（Quinn Delaney）和社區服務提供者和活動家的支持。

勵琪是社區組織者、非營利組織主任，也是第一位擔任屋崙市議長的亞裔女性，她曾率領各種聯盟，爭取生活工資、消除食品不安全、可負擔醫療保健和住房。她曾在華埠成功組織移民製衣女工維權，拿回工資。

勵琪對本報表示，非常驚訝於卡森未競選連任。社區很多成員則鼓勵她參選。她個人在屋崙住房、遊民和醫療保健政策方面有變革性的成績，這些也是縣議員的工作。

勵琪說，在解決遊民問題方面，建設可負擔住房和過渡性輔助住房還不夠，必須要有與之相匹配的運營成本，以支持為遊民社區提供服務。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，勵琪勞心勞力，為為華埠和少數族裔爭取權益。也希望她更理解精神健康的狀況，援助解決精神健康問題。

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，目前九個候選人中，勵琪勝算不小。她擔任主要城市屋崙的市議長，有更多管理大城市的經驗，知名度也高。

他說，警局一直想削減華埠加班人員。勵琪率領議會談判，將加班不斷延期。「勵琪一次又一次幫助社區。她還每個月召開會議，面對面傾聽居民意見，務實接地氣。」

屋崙 華埠 遊民

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