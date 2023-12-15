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EMS：CARS監管經銷商 打擊汽車零售騙局

記者王子涵／舊金山報導
汽車經銷商常採用誘餌銷售和隱藏收費兩種非法手段，騙取消費者支付額外費用。（少數族裔媒體聯盟提供）
汽車經銷商常採用誘餌銷售和隱藏收費兩種非法手段，騙取消費者支付額外費用。（少數族裔媒體聯盟提供）

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）14日邀請聯邦貿易委員會（Federal Trade Commision）專家，說明消費者在購車時所遇到的常見騙術，以呼應貿易委員會在本周發布的「打擊汽車零售詐騙（CARS）規則」。

據介紹，汽車經銷商往往採用誘餌銷售（Bait-and-Switch）和隱藏收費（Hidden Junk Fees）兩種非法手段，騙取消費者支付額外的購車費用。CARS新規預計將為全國消費者每年節省超過34億元，7200萬小時的購車時間，大大保護消費者權益。

聯邦貿易委員會主席麗娜汗（Lina M. Khan）說：「人們買車時，總是會被經銷商收取意想不到、不必要的費用。CARS規則將禁止購車過程中收取剝削性的垃圾費用，節省人們的時間和金錢，保護誠實的經銷商。」

CARS規則禁止經銷商在汽車借貸融資、車價折扣、回扣、車輛供應情況等環節，採用誘餌性的銷售方法引誘購車者。同時也禁止在冗長的合同中隱藏消費者未同意支付的費用，並要求經銷商清晰地列出購車的全部費用。

聯邦貿易委員會金融部副主任米塔爾（Malini Mithal）表示，汽車是美國家庭重要的開支，通常也是最大金額的開支。CARS規則將打擊利用冗長且不透明的銷售過程欺騙消費者的非法行為。

金融部律師布魯克斯（Jamie D. Brooks）表示，CARS法案進一步保護軍人購車者的權益。年輕軍人往往是經銷商詐騙的目標，對於那些駐扎在龐大軍事基地的年輕軍人來說，擁有一輛車至關重要。據統計，軍人的汽車債務是平民的兩倍，大於20%的24歲及以下年輕軍人有至少2萬元的汽車債務，對其財務狀況構成挑戰。

CARS規則將禁止經銷商向軍人和其他消費者隱瞞車輛成本和融資的重要信息，以及經銷商是否隸屬於軍方或其他政府組織等信息。經銷商也被禁止車輛是否可以跨州行駛，以及是否會被收回（有法律保護許多軍人的車輛不可被收回）。

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