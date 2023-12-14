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灣區都會教育程度 領先全美

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖荷西都會區受教育程度最高。圖為聖荷西市政廳。（本報檔案圖）
聖荷西都會區受教育程度最高。圖為聖荷西市政廳。（本報檔案圖）

WalletHub對全美150個大都會區的調查統計顯示，聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉都會區的受教育水平全美領先，在100分中獲得83.12分。其他位列前五的加州地區還有舊金山-屋崙-柏克萊都會區。研究數據包括11項指標，包括25歲以上擁有本科學歷的人數，公立學校系統質量，以及性別方面的教育差異等。

WalletHub在報告中表示：「不是所有受到高等教育的人都會去到同一地區。有些人會傾向於和有相似教育水平的人互動，另一些則更喜歡鶴立雞群。也不是每一個城市都能為高學歷人群提供同樣的生活質量。」

聖荷西都會區對教育的重視並不令人意外。作為重要的科技中心，世界頂尖科技公司的聚集地，聖荷西一直吸引著高技術和教育背景人才的湧入，形成了一個充滿活力與創新的社區。

此外，聖荷西還是一個有著豐富文化和建築歷史的城市。它美麗的市中心展示著從19世紀義大利建築風格到西班牙殖民復興風格的各類歷史建築。

報告表示，全美的各大城市都在不遺餘力地吸引受過良好教育的人群，希望他們能帶來經濟增長和貢獻稅收。聖荷西是人們尋求教育投資高回報的首選地區之一。也是畢業生尋求社會和職業連結機會的勝地之一。

聖荷西 義大利 大都會

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