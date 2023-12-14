「世界爺」浴火重生 三年後像「長綠毛」電線桿

紅木的生命力極強。(Big Basin Redwoods State Park網頁)

位於聖他克魯茲 縣的大盆地紅木州立公園(Big Basin Redwoods State Park)在2020年經歷了一場超大規模的野火，植物專家原本以為許多珍貴的古樹已經被燒死了，但如今這些樹看起來像長滿綠毛的電線桿，它們竟然存活下來了，北亞利桑那大學(Northern Arizona University)的一個研究團隊，發現了兩個紅木的生存奧秘。

海岸紅木(coastal redwood)又稱「世界爺」(Sequoia Semperviren)，是全世界最高的樹，可以長到300呎高、活到2500年以上，在漫長的生命過程中免不了各種天災人禍的威脅，但它們有極強韌的生命力，靠著超厚的樹皮來保護，在野火之後還能重新發芽滋長。

但令研究團隊驚訝的是，2020年這場歷史大難照理說許多紅木是徹底燒死了，公園裡77%的地域野火的等級是「極重」(extremely severe)，許多樹是所有的枝幹和針葉全部被燒光，只剩一根黑漆漆的樹幹，看到的人只能搖頭嘆息。

野火之後六個月，副教授佩爾提耶(Drew Peltier)帶著研究團隊來到這裡，他們站在地面上看不出這些樹有任何生命跡象，但往上爬幾十呎，就可以看到樹皮的縫隙中冒出小小的綠芽，這些樹起死回生了。

佩爾提耶指出，植物裡的非結構形式碳(nonstructural carbon)是光合作用的產品，以糖和澱粉的成分存在，用來給植物提供能量，一般認為這類碳的生命期不長。但這次利用放射性碳(radiocarbons)檢測 年分，發現新芽中所使用的糖分，其中的碳竟然有將近一半是至少57歲的，這是第一個令人驚訝之處，他開玩笑地表示，這是世界爺給自己做的「火災保險 」。

另一個驚人之處是，藏在樹皮深處的芽有些已經有一千歲以上，所以紅木樹是用超過半世紀的糖來餵養這些千歲芽，到今天能夠「浴火重生」實在令人感嘆大自然的奧妙。