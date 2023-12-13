聖荷西擬為遊民打造露營地 市長：不必憂心成本

圖為聖荷西機場附近遊民營一角。(本報檔案照)

為了減少城市街道上遊民 的數量，聖荷西 市長表示，正在考慮為遊民提供經過批准的露營地。這種方法在規模上可能是獨一無二的，而且比灣區其他城市嘗試過的方法更持久。

市政府官員表示，市長馬漢(Matt Mahan) 設想將其打造為「安全睡眠」（safe sleeping）場所，幫助全市4000 多位遊民搬進臨時住房，但這一概念仍處於起步階段，規模和安置仍在研究中。

市長表示，與先前在整個地區和州嘗試過的其他安全睡眠場所一樣，這些場所基本上由木托盤頂部的帳篷組成，並配有保安和浴室等服務。

馬漢說，他受到聖地牙哥市的啟發，那裡最近開設了第二個經批准的營地，可容納 400 個帳篷，並希望防止在無人管理的地點發生失控的火災和犯罪。 聖地牙哥營地禁止現場吸毒或酗酒、三次以上錯過宵禁、有暴力行為進入。

「對我來說，這是一個數學問題，」馬漢日前在參觀該市的臨時住房時說。 「你必須找到可擴展的解決方案，讓人們逐步達到更高的自給自足水平。」

經批准的營地想法，是在聖荷西市繼續為該市遊民提供立臨時組件策略的同時提出的，其中包括三間酒店房間、六間小型家庭式庇護所和一個房車安全停車位。 這個想法由前市長里卡多(Sam Liccardo) 提出，目的是讓遊民在幾個月甚至一年的時間內進入穩定的環境，直到他們能夠過渡到尋找更永久的解決方案。

但臨時策略確實存在一些缺陷。 部分場地需要大約一年半到兩年的時間才能完成，但市議會正在探索加快規畫和建造的方法。成本也可能很高。 今年 6 月，該市預算 主管估計，到 2030 年，該市的臨時住房選擇組合可能達到約 6000 萬元，考慮到聖荷西多年來預算一直緊張，這種情況是一個「挑戰」。

然而，市長反駁了成本擔憂，表示外部資金流可能會降低價格。另一個大問題是，該市將在哪裡設立經批准的營地，以及特定地區的居民是否會支持它。 近年來，該市的臨時方案面臨一些阻力，但市政府官員表示，更多居民理解這項需求。

「我認為梯子上可以有很多級，」馬漢說。

其他城市也嘗試過批准設立營地，其中包括舊金山，在疫情最嚴重期間在市政廳附近和Haight-Ashbury建立了臨時營地，以防止COVID-19 在無家可歸的人群中傳播。