聖縣批准資助6處可負擔住房項目

可負擔住宅很多時候是密集的公寓樓建築。（Charles Deluvio/ Unsplash)

聖他克拉拉縣議會日前批准通過4740萬元用於資助6處可負擔住房項目開發。這是當地因應住房危機、減少遊民戰略計畫的一部分。這一決定是向聖縣新增4800間可負擔出租住房單元的目標更進一步的努力。資金來源主要是2016年發行的9億5000萬Measure A 可負擔住房債券 。

這次的六個項目一處位於巴洛阿圖、兩處位於山景城，還有三處位於聖荷西 ，總計716間多家庭出租單元，可容納2762人。

其中3610萬元資金來自於Measure A債券，730萬來自州府精神健康障礙者╱無家可歸者永久支持住宅項目，還有400萬來自縣智力╱發展障礙者可負擔住房基金。

預期全部Measure A 資金投入使用後，縣府及合作夥伴將為大約1萬7400人提供新的永久住房機會，其中42%的單元會預留給此前沒有住所的個人和家庭。

即將獲得資助的六處可負擔住宅包括：

巴洛阿圖3001 El Camino Real可負擔住宅項目。山景城1020 Terra Bella Ave. 項目。山景城96 West El Camino 家庭公寓項目。聖荷西5885 Santa Teresa Blvd.多家庭項目。聖荷西1371 Kooser Road公寓項目。聖荷西525 North Capitol Ave. 項目

其中位於巴洛阿圖的El Camino Real住房項目比較受到關注，因為它位於巴市核心地帶，工作機會多，公立學校質量好，公共交通便利。

聖縣住房支持辦公室主任赫南德（Consuelo Hernandez）表示：「El Camino Real 可負擔住房項目，可以幫助居民在充滿機會的矽谷 找到一個落腳點。」