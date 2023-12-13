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聖縣批准資助6處可負擔住房項目

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
可負擔住宅很多時候是密集的公寓樓建築。（Charles Deluvio/ Unsplash)
可負擔住宅很多時候是密集的公寓樓建築。（Charles Deluvio/ Unsplash)

聖他克拉拉縣議會日前批准通過4740萬元用於資助6處可負擔住房項目開發。這是當地因應住房危機、減少遊民戰略計畫的一部分。這一決定是向聖縣新增4800間可負擔出租住房單元的目標更進一步的努力。資金來源主要是2016年發行的9億5000萬Measure A 可負擔住房債券

這次的六個項目一處位於巴洛阿圖、兩處位於山景城，還有三處位於聖荷西，總計716間多家庭出租單元，可容納2762人。

其中3610萬元資金來自於Measure A債券，730萬來自州府精神健康障礙者╱無家可歸者永久支持住宅項目，還有400萬來自縣智力╱發展障礙者可負擔住房基金。

預期全部Measure A 資金投入使用後，縣府及合作夥伴將為大約1萬7400人提供新的永久住房機會，其中42%的單元會預留給此前沒有住所的個人和家庭。

即將獲得資助的六處可負擔住宅包括：

巴洛阿圖3001 El Camino Real可負擔住宅項目。山景城1020 Terra Bella Ave. 項目。山景城96 West El Camino 家庭公寓項目。聖荷西5885 Santa Teresa Blvd.多家庭項目。聖荷西1371 Kooser Road公寓項目。聖荷西525 North Capitol Ave. 項目

其中位於巴洛阿圖的El Camino Real住房項目比較受到關注，因為它位於巴市核心地帶，工作機會多，公立學校質量好，公共交通便利。

聖縣住房支持辦公室主任赫南德（Consuelo Hernandez）表示：「El Camino Real 可負擔住房項目，可以幫助居民在充滿機會的矽谷找到一個落腳點。」

聖荷西 債券 矽谷

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