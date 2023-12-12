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京都禪院珍藏 金山亞博展南宋畫僧「六柿圖」、「栗圖」

記者徐蓓蓓／舊金山報導
「六柿圖」與「栗子圖」在亞洲藝術博物館展出。（翻攝自亞博網站）
「六柿圖」與「栗子圖」在亞洲藝術博物館展出。（翻攝自亞博網站）

舊金山亞洲藝術博物館日前推出「禪之心」主題特展，展出中國南宋畫僧牧溪所做「六柿圖」和「栗圖」。此前這兩幅珍品一直深藏於日本京都大德寺龍光院，從不輕易示人。此次由主持小崛月法親自護送來美，是兩幅重要文化財產首次離開日本。

亞洲藝術博物館表示，「禪之心」探索了這些畫作的歷史意義，在寺廟生活中的價值以及作為禪宗藝術經典在美國受到的追捧。在展覽的同時，還會提供「坐禪」體驗活動，來培養安寧覺醒的境界。

據悉，雖然亞洲藝術博物館的國際展覽都有促進和平與跨文化理解的深意，此次的「禪之心」展覽卻別有一番個人的情結深藏其中。龍光院住持小崛月法2017年訪問亞洲藝術博物館的時候，對舊金山弱勢群體的苦楚深感同情，因而決定與這座城市分享這兩幅傑作來增進和平與和諧的力量。觀眾因此也得以從日常的煩惱中，於此享受片刻寧靜。

本次展期從11月17日開始到12月31日結束，一共只有六周時間。其中前三周展出「六柿圖」，後三周展出「栗圖」，只有一個周末可以看到兩幅畫同時展出。

據兩幅同展當日的觀眾分享，很大的展廳內只有兩幅畫並掛，每次只允許幾位觀眾進入，欣賞五分鐘左右，不允許拍照。但觀眾的反應卻非常良好。有人說這六個柿子就像人生的六個階段，從左到右彷彿生命力由弱到強再到弱。也有人說墨色的深淺代表著執念的深重。有人說「六柿圖」平淡天真，也有人說「栗圖」樂觀堅定。

博物館 舊金山 日本

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