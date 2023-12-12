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金山Muttville救暮年犬 目標10天百隻 盼節假日前找到新家

記者王子涵／舊金山報導
Muttville是一家非營利救助機構，專門救助七歲以上的暮年犬。（Muttville提供）
Muttville是一家非營利救助機構，專門救助七歲以上的暮年犬。（Muttville提供）

舊金山Muttville狗狗救助站在過去的一周發起了一項假日活動。他們計畫在十天內接受來自加州各個動物收容所的100隻需要救助的暮年犬，在緩解當地動物收容所壓力的同時，也幫助狗狗們在節假日前找到新家。

Muttville是一家非營利救助機構，專門救助七歲以上的暮年犬。其首席執行長兼創始人富蘭克林（Sherri Franklin）11日表示，成立救援組織的目的，就是為難以被收養的暮年犬提供救助。

富蘭克林指出，每逢節假日，動物收容所往往會不堪重負，今年尤其是一場「危機」。她表示，由於疫情大流行、財政困難、住房危機以及許多房東限制性政策等因素，被拋棄的犬類增長迅速。

「就在上個月，我收到三封不同以往的緊急求助郵件。由於實在沒有更多的空間，許多動物收容所不得不對一些可收養的狗狗實施安樂死。」

Muttville團隊決定齊心協力接收更多的狗狗。他們設定了一個目標，即在10天內接收100隻暮年狗，並盡快讓狗狗達到可被領養或寄養的狀態。

自4日以來，Muttville共接收了50隻狗，其中33隻已被領養。收容所計畫11日開始再接收25隻狗，然後在本周二周三再接收另外25隻。

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