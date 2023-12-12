北加侯康後援會 募款金額全美第1
台灣總統候選人侯友宜與副總統候選人趙少康後援會，「北加侯康後援會」日昨在南灣聖他克拉拉市舉辦選前餐會、活動有代表國民黨中央來到灣區的中央委員，以及多位來賓參加。北加侯康後援會募款金額目前為全美城市的最高額，全力支持侯趙競選。
北加州侯康後援會共同召集人朱季光、鄭積森、林大銳、執行長王婉君，以及中國國民黨中央委員王維、海外部副主任鍾維君、駐美總支部書記長趙秉賢、屋崙分部常委黃家良、秉公堂元老陳夏儀、警官大學校友會會長楊松林、聖荷西台聯會會長馬蒨君、保釣行動聯盟會長鄭大為，以及多位僑界僑團代表與支持黨員代表皆出席餐會。
王維致詞感謝北加侯康後援會對競選人的支持，並帶著侯友宜感謝信，向所有捐款人表達感謝。信中提到：「守護中華民國，為台灣有更好的未來，謝謝您的支持，每一塊錢我們都會發揮最大的效益。」
鍾維君說：「藍白分手以後，我們的選情就越來越好。還好我們分手了，不然我們就被拖慘了。」現場支持者紛紛鼓掌叫好。
活動總共有85位嘉賓參與，與會人士穿著國民黨徽衣服，或是別上國民黨徽章，以表達對國民黨的支持，並互相詢問返台投票的班機時間，表示即使花費數千美金，也要返鄉為國民黨總統候選人投下神聖的一票。
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