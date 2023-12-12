聖荷西前市長李卡多 參選16區議員

李卡多參選16區國會議員。（李卡多競選網站）

聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）日前宣布參與加州 第16選區國會議員席位角逐。此前代表矽谷 和聖馬刁縣的艾許（Anna Eshoo）議員出任這一職位已經30年。在艾許宣布不再尋求連任之後，現任聖他克拉拉縣議員史密提恩和加州眾議員羅達倫等人也已先後宣布參選。

李卡多表示，將聚焦通過「創新的方法」來解決犯罪、遊民 及生活費用昂貴等本地最亟待解決的問題。他說：「非常想討論居民最關心的問題，同時確保國會可以做到更多。」

李卡多此前曾是一位刑事訴訟檢察官，目前在史丹福大學任教。擔任聖荷西市長的八年間，他創立了「現金換垃圾」項目，付錢給遊民讓他們來打掃街道和公園。他還創立了幫助遊民的試行計畫，通過「讓遊民清掃城市，來促使他們離開街道搬進永久居所。」

李卡多的競選網站寫道：「矽谷需要更大膽和創新的方法來解決我們迫在眉睫的問題︰遊民、犯罪、氣候變化，以及讓太多家庭無法支付帳單的生活成本上升。」

李卡多的參選，讓16區國會議員選情更趨白熱化。除熱門人選羅達倫和史密提恩外，還有目前唯一的女性參選人，巴洛阿圖市議員李斯考特-海姆（Julie Lythcott-Haims)，以及兩位共和黨人，前蒙洛公園市長歐塔基（Peter Ohtaki )和萊恩（Karl Ryan）也投入了競選。

其他參選者還包括薩拉度加市長庫瑪爾（Rishi Kumar）、 氣候投資人伯恩斯坦（Joby Bernstein)以及退伍軍人狄克森（Peter Dixon）等。

政治學者亞齊（Michael Yaki）表示，李卡多在競選中具有先發優勢。「擁有一個大城市的選民作為基礎，對於能進入最後的對決非常關鍵。」