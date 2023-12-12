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18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

記者徐蓓蓓╱聖馬刁縣報導
金州勇士隊籃球巨星柯瑞在阿賽頓的豪宅10月間被一位來中國的交換生闖入。（美聯社）
金州勇士隊籃球巨星柯瑞在阿賽頓的豪宅10月間被一位來中國的交換生闖入。（美聯社）

據聖馬刁縣地檢辦公室消息，一位來自中國、名叫高升(音譯，Sheng Gao）的18歲留學生，10月15日私闖金州勇士隊籃球巨星柯瑞（Stephen Curry)在阿賽頓的豪宅。此案的細節最近逐漸浮出水面。

阿賽頓是舊金山東南方靠近矽谷的一處著名的富人區。曾連續七年霸榜全美最貴郵遞區。阿賽頓警方當日下午5時55分接到報警電話。一名警官隨後發現高升在阿賽頓的El Camino Real路上行走，並以非法侵入為由訓誡了他。這名警官完成報告後送往地檢辦公室，最終指控為「嚴重非法侵入。」

聖馬刁縣地檢長瓦戈斯塔夫（Stephen M. Wagstaffe）表示，嚴重非法侵入，是指在房子裡有人的情況下進入到其他人的居所。此案並不構成入室盜竊，他說︰「因為入室盜竊須顯示盜竊的意圖。」

瓦戈斯塔夫對本報記者表示，高升並未觸犯任何重罪，只是行為不當。通常會被處以罰金。如果沒有能力支付，也可用公共服務代替。如對出庭有顧慮，可以請法庭幫助指定律師提供法律援助，無需支付律師費用。訴訟過程應該不會對他的學業造成影響，但對移民身分的影響仍需諮詢律師。

12月7日是高升應出庭面對提審的日子，但他沒有到場。法庭因此出具了逮捕令，保釋金500元。

監控錄像顯示高升按下柯瑞家大門的按鈕，門隨後打開。但瓦戈斯塔夫表示，調查電子門禁紀錄顯示門可能在他按按鈕之前就已是開著。據說高升隨後走進沒有上鎖的前門、溜達到客廳的位置。

柯瑞和妻子當時都不在，只有他們的三個孩子和保姆在家。保姆發現高升之後就請他離開。後者隨即就走出去了。

保姆撥打了911，然後高升在阿賽頓街頭被警察找到並帶走。

高升告訴警察，他是來自中國的國際交換生，住在距離阿賽頓17哩的庫比蒂諾。有朋友告訴他阿賽頓是名人聚居地，他搭乘巴士而來。

瓦戈斯塔夫透露，有人告訴高升有個著名的籃球運動員住在這條街上。還有人對他說「那就是柯瑞的家」。高升對警察說，他進屋是想拿到柯瑞的簽名。

居住在南灣的熊先生表示，自己是資深NBA球迷，聽說這位當事人只有18、19歲，可以理解他想接近偶像的心情。但私闖他人住宅是絕對不應該的，即使去按門鈴也不對。

社媒網友也基本都認為這樣的行為不當。有些認為，當事人可能比較懵懂。另一些則認為，他是明知不妥還去撞大運。萬一成功了就會到處炫耀。

高升在最初接受警察詢問時，簽署了同意書會在上周四出庭，卻沒有到場。所以法庭不得不簽發了逮捕令。但如果他能主動聯繫法庭，完成司法程序，應該不會產生被收監等嚴重後果。

聖馬刁縣地檢長瓦戈斯塔夫。（地檢長辦公室官網）
聖馬刁縣地檢長瓦戈斯塔夫。（地檢長辦公室官網）

柯瑞 勇士 矽谷

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