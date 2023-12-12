灣區華人找樂趣 組成採蘑菇社團 速壯大到近500人

野生蘑菇是否有毒需要專業人士才能辨別。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 素來以極度追求成功和工作過勞而聞名。一般的印象中，矽谷核心城市缺乏娛樂項目，生活單調乏味。而事實上作為全美第十大城市的聖荷西，其實有很豐富的文化娛樂活動和夜生活場所，矽谷華人的網路和線下社群活動也非常活躍。

例如最近在社群媒體活躍的「灣區 蘑菇群」就是一例。緣起是網路上熱傳一支中國雲南省警方提醒安全食用野生菌類的短視頻。視頻勸戒對不了解的野生蘑菇保持警覺，否則容易「紅傘傘、白桿桿，吃了以後躺板板」。意思是呈現鮮豔紅色，白色莖稈的野生菌有毒，吃了以後會躺棺材板。雲南省盛產野生菌菇，並有很強的食用野生菌的風氣，每年大約2000人會因為食用野生菌中毒。

因為社媒跨越國界的特點，灣區社群也開始有人在社媒上貼圖自己後院或遠足發現的野生菌照片，請有經驗的網友幫忙確認是否有毒。而雲南省出身的網友往往都是這類社群中的權威角色。逐漸有人開始討論在大部分時間乾旱的加州 是否有採摘野生蘑菇的可能性。

很快有網友發現，灣區就有「野生蘑菇採摘」的專業課程，主要是教育導向，由專業人士帶領走入叢林，辨認、欣賞不同種類的菌菇，體驗相當好。也有介紹專門收費嚮導帶領到私藏祕密路線採摘，事後還有烹調、分享美味環節。蘑菇採摘社群也很快壯大到近500人。

就職巴洛阿圖科技公司的錦宇原來並不知道蘑菇群。他看到商務部長葉倫訪中時在雲南餐廳食用一種「見手青」菌菇，覺得很有意思。見手青是牛肝菌的一種，本來是褐黃色，切開後也就是碰到手之後會變藍色。他想到自己之前在雲南有跟隨嚮導採摘野生菌的有趣經歷，想在加州也一試身手。

正巧同在矽谷的南加大校友也剛剛參加過一次「蘑菇採摘」課程，還收藏了路線地圖，信心滿滿可以給錦宇做嚮導。兩人約定入冬的第一場雨後出行，蓋因加州是地中海氣候，雨季在冬天，和雲南夏季是雨季正好相反。

誰知工作繁忙竟推遲到之後一兩周才成行。出發當天還有原籍雲南的小夥伴加入。來到聖他克魯茲山，拿出地圖，按圖索驥，卻發現蘑菇稀少，而且都是有毒品種。他們求菇心切，走著走著，一度偏離主道。好容易看到有人家和教堂，又擔心誤闖私人領地，最後只好放棄，原路返回。

回想這次的經歷，錦宇想提醒有嘗試打算的小夥伴，一定要雨後第二天去。否則時間長了，容易徒勞無功。同時更要注意行路安全，最好還是跟隨有經驗的嚮導。不過他也並不遺憾，因為本身喜歡的是親近大自然和與朋友在一起的美好感覺，有沒有蘑菇吃並不是最重要的事。