舊金山民選官員 華埠小學送節日禮物

舊金山市議員佩斯金（後排左三）、市長布里德(後排中)、估值官郭華建(後排右二)與社區領袖們到華埠小學送節日禮物。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、多位民選官員與社區領袖10日下午來到華埠 劉貴明小學（ Gordon J. Lau ），為300名低收入 散房（SRO）低收入家庭學生贈送玩具禮物，慶祝聖誕節。華埠社區領袖和家庭感謝布里德和市政府部門成功幫助100個SRO家庭搬入經濟適用房。

活動當天，散房家庭成員手工製作了手工花等禮物，表達對市長、舊金山房屋管理局（SFHA）負責人 Tonia Lediju、估值官郭華建（Joaquin Torre）、市議長佩斯金（Aaron Peskin） 和住房穩定項目 （MOHCD） 經理 Hugo Ramirez 等的感謝。

華協中心（CCDC）主任楊崇賢說：「感謝東華醫院、CCHP（華人保健計畫）、華埠長老教會和第一華人浸信會教會慷慨捐贈的玩具。 他們對社區的熱愛與關懷，讓300多名孩子的臉上綻放出燦爛的笑容。市長以及多位民選官員的到來，也為經歷過疫情挑戰和仇亞危機的低收入家庭帶來了關愛和溫暖。希望大家可以過一個溫暖歡樂的節日。」

代表華埠的第三區市議員佩斯金表示：「散房家庭和他們的下一代，一直是社區領袖與市府官員們關心愛護的對象，希望通過不同形式的關懷，讓大家感受到舊金山這座多族裔多元社區的溫暖。」

布里德表示，走進社區看到孩子們臉上的笑容是最好的節日禮物。舊金山會在未來八年內，創建八萬餘套可負擔性住房，給當地的基礎勞工以及低收入家庭帶來更多保障，也是創造舊金山歷史的時刻。

劉貴明小學學生趙振說：「很開心今年早早就拿到了聖誕禮物。今天放學到家得第一件事情就是拆禮物，好奇裡面裝了什麼，謝謝為我們準備禮物的每一個人。」