逐步試點 灣區擬推大眾交通工具1卡到底

灣區交通公司正在實驗，乘客可以用一張BayPass交通卡無限次乘坐灣區的大眾交通工具。（美聯社）

根據「舊金山 紀事報」（SF Chronicles）報導，灣區 交通公司正推出一項實驗，灣區乘客可以用一張BayPass交通卡無限次乘坐灣區的大眾交通工具，這包括BART及27家交通營運商中大多數的運輸系統。但目前僅限於少數人在用。

這種通用票是灣區交通公司的一項實驗，目的是測試如果向大眾出售這種多功能卡，人們會如何使用。12月8日該試點計畫進入下一階段，舊金山加大（UC San Francisco）的6000名員工也可使用。

根據與大都市交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）達成的協議，舊金山加大將向該委員會支付高達480萬美元，允許其數千名員工在2024年底前無限次使用該地區的大眾運輸系統。試點的第二階段將持續到2026年，屆時將有10家雇主的多達2萬名員工參與其中。交通部正在接受申請。

到目前為止，試點工作已取得明顯成效：人們將更頻繁地乘坐火車、公共汽車和渡輪，因為這些通票可以在運輸系統中無限次乘坐。

根據交通部在該項目第一年的數據，BayPass 用戶平均每次在多個運營商之間的換乘次數比普通Clipper卡用戶多74%。在BayPass用戶紀錄的200萬次行程中，AC Transit（占38%）和 BART（占26%）等機構都從乘客增加中受益。

目前還不清楚何時向民眾提供這種通行卡，以及費用多少。MTC和BART資助了試點的第一階段，向大學生和低收入居民發放了5萬張BayPass。

目前，Muni（81美元）和ACTransit（本地乘車85美元）等一些收取統一票價的運營商已經提供月票，允許乘客無限次使用其公交系統。但由於交通營運商的票價結構各不相同，很難提供一種包羅萬象的通票，讓所有機構都不會損失票價收入。

MTC發言人古德溫（John Goodwin）稱BayPass試點的目的很簡單，就是看能否找到一個雙贏的方案，讓乘客和運輸公司都能得到實惠。

對於來自費城（Philadelphia）的柏克萊加大 （UC Berkeley）學生威斯-弗拉姆（Wyss-Flamm）來說，這給了他更多的自由，可以去舊金山休閒旅行，也可以去東灣探親。他說如果沒有BayPass，他就無法完成在馬連（Marina）的暑期實習，因為BayPass為他節省了每天約30美元的車費。但他也看到了交通機構之間 「完全不協調 」的時間安排：每天乘坐公交車往返實習地點大約需要四個小時。

柏克萊加大停車與交通部門首席交通規劃師索雷爾（David Sorrell）表示，自2022 年秋季開始向學生隨機發放 1萬2000張BayPass至今，仍然供不應求，一些未被選中的學生在Reddit 上搜索出售BayPasses的信息。「如果你給他們提供一個比開車到校園更實惠、更有競爭力的機會，他們就會乘坐大眾運輸系統，」他說。