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舊金山市立大學校董投票 擬納非公民學生

記者李怡／舊金山報導
舊金山市立大學擬議非公民在校生的投票政策，1月將表決。（市立大學供圖）
舊金山市立大學擬議非公民在校生的投票政策，1月將表決。（市立大學供圖）

舊金山市立大學（City College of San Francisco）校董會主席王兆倫（ Alan Wong）日前表示，市立大學將考慮一項擬議政策，允許非公民的市大學生在學校董事會選舉中投票的權利。

王兆倫表示，聯邦第一地區上訴法院裁決認定，加州憲法不禁止向非公民擴大投票權，允許就讀市立大學的非公民，有機會為大學董事會選舉投票，使學生在他們的教育和學校管理方面擁有發言權。 王兆倫表示，市立大學的許多學生都是新移民，鼓勵他們參與民主選舉，也是所需學習的內容之一。

擬議的政策要求，將在選舉年的上一學年或當前學年就讀任何課程的所有非公民市立大學學生納入投票資格。 舉中投票。

預計擬議政策將在2024年1月進行議程化投票。 如果舊金山市立大學通過支持非公民學生投票的決議，則擬議政策將轉交給舊金山市議會，作為潛在的章程修正案和投票倡議進行考慮。

市立大學教師陳美玲（Marlene Tran） 說：「學生希望對自己的教育有更多的投入。 讓他們體驗為大學董事會投票，將鼓勵他們對學校和社區進行更多投資，並成為美國民主進程的積極參與者。」

保守派美國司法基金會等一些團體反對這項政策，並表示，如允許中國公民投票，並不能解決該學校的問題。

截至2019-2020學年，市立大學擁有超過5萬3000名學生。估計超過三分之一的市立大學學生出生在美國以外的國家。 據估計，數千名市立大學學生將符合擬議政策的資格。

舊金山、屋崙以及伊利諾伊州、紐約州的其他一些地方司法管轄區已經通過了允許移民投票的法律。

投票 舊金山 移民

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