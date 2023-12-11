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華埠搶匪猖獗 屋崙議長勵琪：將補充警力

記者楊逸辰／屋崙報導
屋崙市議長勵琪（右）在會議上與華埠商會會長陳錫澎交流。（記者楊逸辰／攝影）
屋崙市議長勵琪（右）在會議上與華埠商會會長陳錫澎交流。（記者楊逸辰／攝影）

近期屋崙華埠持槍搶劫案、盜竊案急劇上升，當地商戶要求增加警察駐守華埠的聲音日益高漲。屋崙市議長勵琪日前來到華埠社區，訪問受到劫案影響的商戶，傾聽他們面臨犯罪危險的心聲。她承認當前華埠地區存在警力不足的問題，一批新的警察學員從警察學院畢業，將會撥派部分新警力補足當地空缺。

屋崙華埠當地的藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉（右）希望能夠向市議長確切反映他們面臨的問...
屋崙華埠當地的藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉（右）希望能夠向市議長確切反映他們面臨的問題。（記者楊逸辰／攝影）

勵琪來到富興中心，與各商戶代表一同召開會議商討對策。屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，希望能夠向市議長確切反應他們面臨的問題。

圖為一家因爲犯罪影響而選擇關門的商戶。（記者楊逸辰╱攝影）
圖為一家因爲犯罪影響而選擇關門的商戶。（記者楊逸辰╱攝影）

鄺偉表示，現在是消費季節，如果不能安排足夠警力，華埠治安得不到保障，商戶們也就很難賺錢。有些商戶因為犯罪影響而選擇關門。

華埠做粥粉麵飯的餐廳「英記食家」之前就遭到搶劫。罪犯團夥們在手持槍械搶劫完對面的眼鏡店後，猖狂地來到這家餐廳繼續劫掠。

「英記食家」之前就受到了搶劫。圖爲店員和勵琪（左）交談。（記者楊逸辰／攝影）
「英記食家」之前就受到了搶劫。圖爲店員和勵琪（左）交談。（記者楊逸辰／攝影）

「安保看到了，他們（犯罪團夥）都叫他不要動。他們有長槍有短槍，他動了也無濟於事。」鄺偉回憶道。

鄺偉表示，除了搶劫之外，幫派之間的鬥爭也是影響華埠的一大問題，幫派成員之間的追殺...
鄺偉表示，除了搶劫之外，幫派之間的鬥爭也是影響華埠的一大問題，幫派成員之間的追殺甚至在店鋪櫥窗上留下了子彈孔。（記者楊逸辰／攝影）

鄺偉表示，除了搶劫之外，幫派之間的鬥爭也是影響華埠的一大問題，幫派成員之間的追殺甚至在店鋪櫥窗上留下了子彈孔。

「安全是市府的首要任務，」勵琪表示，「我已經聯繫了警察安排加強部署。有些犯罪活動是機會犯罪，我們應該治本而不是治標。」

勵琪補充，警方之前的一些工作已經做到位。自從加強部署巡警以來，10月和11月的犯罪對比之前下降了51%。

在對策方面，勵琪指出，她發現有些犯罪活動發生在一天中很早時，意味著警察的部署工作應該在更早的時候做好準備。她承認當前華埠地區存在警力不足的問題，並告訴各商戶，一批新的警察學員，共23人已經順利從警察學院畢業，將會補足當地空缺的警力。

一名商戶建議，當夜幕降臨後，各街區的商戶可以一個街區接一個街區地、一個時間段接一個時間段地按順序運營。這樣可以讓有限的警力在商戶正在運營的街區中工作，也可以減輕負擔。這一意見被勵琪記錄了下來。

華埠 屋崙 天使

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