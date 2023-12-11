金山市長候選人羅瑞德：讓街道365天都乾淨

舊金山市長候選人羅瑞德（右五）在富源酒家舉辦籌款晚會。（記者楊逸辰／攝影）

2024年選舉開跑，舊金山 市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）將挑戰現任舊金山市長布里德。舊金山非法藥物交易猖狂，他主張增加警察數量，且讓街道365天都乾淨。為了與更多當地居民有互動，羅瑞德12月9日晚上在富源酒家（Grand Palace Seafood Restaurant）舉辦籌款晚會，與華裔 民眾共進晚餐，發表政見。

美國潮商基金會會長林志斯（左）和舊金山市長候選人羅瑞德（右）合影。（記者楊逸辰／攝影）

組織晚會的是美國潮商基金會會長林志斯，他自稱只是舊金山一名小生意人，他透過朋友認識羅瑞德，現在正逢聖誕佳節，林志斯替他在華人 社區舉辦晚會，讓更多人可以認識他、了解他的政見。

「現在舊金山的狀況不太好，尤其是治安，」林志斯說，「我們應該給一名新人一個機會，也許讓他來舊金山會好一點。」

醫師李鋼認為，需要有執行力的人來當市長。（記者楊逸辰／攝影）

和林志斯一同來到現場支持羅瑞德的還有美國華人醫師協會創始人李鋼。他說：「布里德市長是一個好人，但是她缺少執行力，我們需要更有執行力的人。」

羅瑞德表示，當前舊金山最大的問題是公共安全問題。「現在舊金山的非法藥物交易猖狂，我們需要將警察的數量增加，」他說，「我當選後會集中精力在結束藥物問題上。」

羅瑞德說，大家都看到舊金山的街道只在APEC這幾天乾淨，街道的乾淨和公共安全有著充分的聯繫。「只有乾淨的街道才會給人安全的感覺，」他說，「我會讓舊金山一年365天都乾淨，不只是那三、四天。」

羅瑞德認為，華裔和亞裔群體是舊金山的重要組成部分，舊金山沒有他們，不能成功。他相信自己可以有好的領導力，有能力讓大家齊心協力，讓官員和政府為公民們做事負責。