舊金山公車卡購票App 交通局推新版

舊金山交通局更新購票應用程式，舊版應用程式於明年1月15日起停用。（圖：交通局提供）

舊金山交通局（SFMTA）發布新版本公車卡購票（MuniMobile）應用程式(App)。新版應用程式新增了行程規畫、服務警報和即時交通預測服務。

MuniMobile應用程式的舊版本將於2024年1月15日（星期一）起停用。交通局提醒民眾，下載軟體更新，以免耽誤乘車便利。更多諮詢可登入交通局官網SFMTA.com/Fares了解。

另灣區捷運 BART表示，12月起，站內不再接受使用磁條紙質車票，將統一使用交通卡（Clipper Card)。如沒有交通卡的乘客，必須花三元購買一張塑料Clipper卡，或使用Clipper應用程序註冊一張數字卡。

灣區捷運自2019年8月以來，就在做準備工作，完成從磁條紙質車票向交通卡的過渡，疫情 期間加速了這一轉變。該機構在2020年就曾宣布，將全面過渡到Clipper卡。但因塑料卡庫存和供應鏈不足，導致此計畫延後。

BART準備在明年夏天推出新一代Clipper購票機。乘客只須刷信用卡或借記卡（簽帳卡）即可付款買票，無須在自動售票機前排隊。紙質車票將完全被取消。

自2012年以來，倫敦的交通系統開始採用此類非接觸式支付。類似的系統於2021年開始在紐約市推廣。