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促廢除「死亡稅」 多名華人舊金山市府前抗議

記者楊逸辰／舊金山報導
活動的主要組織者Gina Tse-Louie（中）表示，這項提案將影響到加州每個人，他們的生活將因此愈發艱難。（記者楊逸辰／攝影）
活動的主要組織者Gina Tse-Louie（中）表示，這項提案將影響到加州每個人，他們的生活將因此愈發艱難。（記者楊逸辰／攝影）

30多年來，加州父母能將不動産直接轉移給孩子或讓孩子繼承，而不會引發政府對重新評估當前不動產的市場價值而導致大幅增稅。不過，這項政策改變了。2020年的第19號提案取消了這項憲法權利，隱藏在細則中的是加州歷史上最大的財産稅增稅，導致不少人繼承父母不動產時，得承受高額的增稅，此稅也被人們稱為「死亡稅」。多名華人對此提案表達不滿，8日在舊金山市府大樓前集會，呼籲人們簽署廢除財產稅增稅的請願書，要求政府將2020年第19號提案重新改回去。

根據第19號提案內容顯示，父母轉移給子女的財產將重新評估爲當前市場價值，也就是說，如果不動產增值了，也會重新被評估，只有非常有限的額外情况可以免除。

活動主要組織者GinaTse-Louie舉著喇叭告訴現場的大眾，這項提案將影響到加州每一個人，他們的生活將因此愈發艱難。「不幸的是，當下加州15%的居民都沒有能力買房，而在舊金山灣區，你至少需要年收入30到40萬元才買得起房屋，」她表示，「這讓普通的中產收入家庭怎麼負擔得起？他們唯一能夠擁有住房的方法，就是透過繼承上一代的財產。」

她表示，然而在當下全美平均收入只有8萬元的今天，加州這條提案卻想讓房產的擁有者，提交每年3、4萬元的財產稅，這是普通人無法承受的，這些繼承者甚至因為付不起財產稅，只能賣掉自己繼承來的房產。

鄺先生的母親兩年前去世，他要支付的財產稅相比之前多了十倍，只好被迫賣掉自己繼承的...
鄺先生的母親兩年前去世，他要支付的財產稅相比之前多了十倍，只好被迫賣掉自己繼承的房產。（記者楊逸辰／攝影）

活動現場有一位鄺先生表示，他的母親兩年前去世，當他按照法案對自己繼承的財產進行重新評估市場價值時，發現自己要支付的財產稅相較於之前，多了十倍，他只好被迫賣掉自己繼承的房產。他說：「許多人已經因財產稅而面臨掙扎，將來你們的父母過世了會影響到你，你過世了還會再次影響到你的孩子。」

灣區長大的年輕人樓成升正在競選國會議員，他表示目前19號提案要求的重新評估財產令...
灣區長大的年輕人樓成升正在競選國會議員，他表示目前19號提案要求的重新評估財產令居民不堪重負。（記者楊逸辰／攝影）

在舊金山灣區長大的年輕人樓成升正在競選國會議員，他表示，目前19號提案要求的重新評估財產令居民不堪重負，「現在很多房產都要好幾百萬元，這意味著那些房產的繼承人，要付好幾萬元的財產稅。」

GinaTse-Louie表示，他們在乎的不是財產稅的增加，而是財產稅增加帶來的後果—因為付不起高額的增稅，導致人們無法住在自己繼承來的房子了。

現場參與抗議的楊女士説，屋主付不起房產稅，住不起房子，只好把房子賣了。（記者楊逸...
現場參與抗議的楊女士説，屋主付不起房產稅，住不起房子，只好把房子賣了。（記者楊逸辰／攝影）

「大多數的納稅人都是一般中產階級，加州的各種稅務都已經很高了，」特地來到現場參與抗議的楊女士説，「屋主付不起房產稅，住不起房子，只好把房子賣了，原來的鄰居也都不在了。」

GinaTse-Louie説明，他們需要蒐集100萬個簽名才能有機會將這件事放在明年11月投票議題上，目前只徵集到不到25%。她希望，加州民眾能夠齊心協力廢除死亡稅。廢除第19號提案的連署網站為https://reinstate58.hjta.org/

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