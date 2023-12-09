節日購物季 灣區大商場增警力防竊

今年節日期間，密爾比達市警方增加在The Great Mall的警力，以阻止盜竊行為。（記者葛歆睿／攝影）

密爾比達市在過去幾年的節日購物季期間，零售犯罪呈上升趨勢。密市警方希望改變這一趨勢，透過對零售商 進行安全程序教育並增加在零售熱點，尤其是在灣區 大商場（The Great Mall）的警力，在今年的節日季阻止盜竊行為。

過去三年來，The Great Mall的竊案有所增加。2020年為10.5%，2021年上升至13%，去年更躍升至18.5%。

The Great Mall面積接近140萬平方呎，平日裡有指定的巡邏隊，共有四名警察，其中兩名負責巡邏。節日期間，如果沒有回應報警的需求，就會有額外的警察在商場巡邏。

警方表示，犯罪管理有幾個不同的階段，不僅僅是執法，分配到商場的警員與零售商和員工建立融洽的關係，有助於警員分享安全信息，例如組織商店內部布局以減少成為零售犯罪目標，或者如何識別可疑行為。

The Great Mall是加州最大的室內購物中心之一，在節日期間吸引了來自灣區各地的居民，其中有不少是華人 。

海沃德市華裔居民王女士表示，雖然聽說過發生在The Great Mall的零售盜竊及搶劫案件，但她感覺這裡「相較於灣區很多其他城市還是更安全些」，因此她經常來這裡購物或者只是閒逛。得知節日期間會有更多警察在The Great Mall巡邏，讓她更加放心。

住在聖荷西的華人Sophia表示，The Great Mall的購物環境很好，但因為經常擔心商場購物的安全問題，所以她平日都會盡可能選擇網上購物，「除非像今天要買著急用的東西」。Sophia稱，儘管樂於看到警力的增加，也認為當局採取措施是件好事，但仍然不會讓她更想外出購物。