我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

節日購物季 灣區大商場增警力防竊

記者葛歆睿／密爾比達報導
今年節日期間，密爾比達市警方增加在The Great Mall的警力，以阻止盜竊行為。（記者葛歆睿／攝影）
今年節日期間，密爾比達市警方增加在The Great Mall的警力，以阻止盜竊行為。（記者葛歆睿／攝影）

密爾比達市在過去幾年的節日購物季期間，零售犯罪呈上升趨勢。密市警方希望改變這一趨勢，透過對零售商進行安全程序教育並增加在零售熱點，尤其是在灣區大商場（The Great Mall）的警力，在今年的節日季阻止盜竊行為。

過去三年來，The Great Mall的竊案有所增加。2020年為10.5%，2021年上升至13%，去年更躍升至18.5%。

The Great Mall面積接近140萬平方呎，平日裡有指定的巡邏隊，共有四名警察，其中兩名負責巡邏。節日期間，如果沒有回應報警的需求，就會有額外的警察在商場巡邏。

警方表示，犯罪管理有幾個不同的階段，不僅僅是執法，分配到商場的警員與零售商和員工建立融洽的關係，有助於警員分享安全信息，例如組織商店內部布局以減少成為零售犯罪目標，或者如何識別可疑行為。

The Great Mall是加州最大的室內購物中心之一，在節日期間吸引了來自灣區各地的居民，其中有不少是華人

海沃德市華裔居民王女士表示，雖然聽說過發生在The Great Mall的零售盜竊及搶劫案件，但她感覺這裡「相較於灣區很多其他城市還是更安全些」，因此她經常來這裡購物或者只是閒逛。得知節日期間會有更多警察在The Great Mall巡邏，讓她更加放心。

住在聖荷西的華人Sophia表示，The Great Mall的購物環境很好，但因為經常擔心商場購物的安全問題，所以她平日都會盡可能選擇網上購物，「除非像今天要買著急用的東西」。Sophia稱，儘管樂於看到警力的增加，也認為當局採取措施是件好事，但仍然不會讓她更想外出購物。

灣區 華人 零售商

上一則

尹集成 獲全國慈善獎

下一則

睽違3年 德國聖誕市集回歸山景城廣場

延伸閱讀

營收增速放緩到2020年來最慢 博通CEO期待AI救場

營收增速放緩到2020年來最慢 博通CEO期待AI救場
安沛倫選26區州議員 羅達倫背書

安沛倫選26區州議員 羅達倫背書
中餐館入駐聖荷西 效益可期

中餐館入駐聖荷西 效益可期
聖縣攜手地震隊 打造世界級足球場

聖縣攜手地震隊 打造世界級足球場
聖荷西批准市中心以東住房項目 逾900套公寓明年動工

聖荷西批准市中心以東住房項目 逾900套公寓明年動工

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

創業在美國／護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折