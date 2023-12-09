金山唯一華裔參選 李志威競逐州眾議員

現任州眾議員丁右立（左二）、前市議員李麗嫦（右二）、舊金山市高等法院退休法官郭麗蓮（右三）、華埠僑領李焯宗（左一）、中華總會館商董李殿邦（右一）到場支持李志威（左三）參選。（記者劉先進／攝影）

長期推動華裔 選民教育的李志威（David Lee），8日在舊金山選務處提交文件完成手續，正式參選加州 第19區眾議員，以接替現任即將屆滿的丁右立（Phil Ting）。金山轄區目前有兩個州眾議員席位，李志威是目前金山轄區唯一宣布參選州眾議員的華裔人士。李志威說，第19區內有46%人口為華裔，約30%選民為華裔，他會說粵語和國語，將與選民面對面溝通，「我們將挨家挨戶敲門，到競選結束時，這雙鞋將完全磨破。」

丁右立、前市議員李麗嫦、舊金山市高等法院退休法官郭麗蓮、前加州律政監督委員、華埠僑領李焯宗、中華總會館商董李殿邦、華人歷史學會主席陳啟輝等人，8日皆到場支持李志威。

李志威在屋崙蘭尼社區學院（Laney College）擔任亞太裔學生項目主任，幫助低收入 、移民和無證學生發聲。他在華裔選民教育委員會擔任行政主任，幫助10萬多名亞裔選民註冊投票。是灣區持續時間最長的選民項目和選民運動。

李志威的競選綱領，包括投資教育、新科技預防犯罪、新方法解決遊民危機等。李志威說，教育是選區內最亟需改變的領域。他整個職業生涯都在從事公共教育。他曾就讀於金山聯合學區，在金山州立大學獲得碩士和博士學位。他說，州立大學、市大和社區學院的資金，都依賴州府資源，我們需要有人為公共教育而戰。

李志威說，選區包含日落區、列治文區和戴利市，有大量的菲律賓和華裔人口，共同組成加州亞裔人口最多的地區之一，目前約46%人口是華裔。他會說粵語和國語，將與選民溝通見面，也會與華文媒體合作，用報紙、電視、廣播、微信等各種方式接觸華裔選民，「我們將挨家挨戶敲門，到競選結束時，這雙鞋將完全磨破。」

李志威的主要競爭對手為第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani），後者今年3月宣布競選。司嘉怡團隊曾批評李志威缺乏政治經驗。李志威說，對自己很有信心。曾為低收入學生工作，支持過一代又一代的學生，他們已成為社區的領導者。