我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

17歲通過律師考試… 18歲亞裔朴彼得宣誓成律師

編譯陳盈霖／綜合報導
中央山谷杜拉瑞縣亞裔朴彼得（右），日前成為加州有史以來考取律師資格考最年輕者。（杜拉瑞縣檢察長辦公室）
中央山谷杜拉瑞縣亞裔朴彼得（右），日前成為加州有史以來考取律師資格考最年輕者。（杜拉瑞縣檢察長辦公室）

衛報報導，中央山谷（Central Valley）杜拉瑞縣（Tulare County）檢察長辦公室日前宣布，17歲的亞裔青少年朴彼得（Peter Park，譯音），第一次應考就通過嚴格的律師資格考，成為加州有史以來通過該考試最年輕者。11月底年滿18歲的他，日前宣誓成為一名執業律師。官員稱其為「創造法律史重要時刻」。

天資優異的朴彼得，2019年13歲便就讀高中，同時在西北加州大學法學院（Northwestern California University School of Law）就讀四年法律課程。2021年完成高中學業後，朴彼得專注於法學院課程，並於2023年畢業，今年7月參加律師考試後，朴彼得至檢察官辦公室工作。

上個月他收到考試結果，得知自己成為最年輕考取加州律師資格者。在他之前，通過加州考試最年輕者為18歲。「這並不容易，通過考試需紀律和策略，我最終成功了，非常幸運能有這條路。」他在新聞稿中說。

要通過加州律師資格考並不容易。2023年7月，參加考試的7555人中，通過率為51.5%。

加州大學 亞裔 北加

上一則

睽違3年 德國聖誕市集回歸山景城廣場

下一則

舊金山公車卡購票App 交通局推新版

延伸閱讀

多名華人聚集市府前要求廢除死亡稅

多名華人聚集市府前要求廢除死亡稅
華裔李志威正式參選州眾議員 針對華裔選民採取獨特策略

華裔李志威正式參選州眾議員 針對華裔選民採取獨特策略
購屋頭期款最高15大都會區 加州占8個

購屋頭期款最高15大都會區 加州占8個
亞馬遜加州影響力密件 遭洩

亞馬遜加州影響力密件 遭洩
公路橋下檢驗 38處有火災風險

公路橋下檢驗 38處有火災風險

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

創業在美國／護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折