17歲通過律師考試… 18歲亞裔朴彼得宣誓成律師

中央山谷杜拉瑞縣亞裔朴彼得（右），日前成為加州有史以來考取律師資格考最年輕者。（杜拉瑞縣檢察長辦公室）

衛報報導，中央山谷（Central Valley）杜拉瑞縣（Tulare County）檢察長辦公室日前宣布，17歲的亞裔 青少年朴彼得（Peter Park，譯音），第一次應考就通過嚴格的律師資格考，成為加州有史以來通過該考試最年輕者。11月底年滿18歲的他，日前宣誓成為一名執業律師。官員稱其為「創造法律史重要時刻」。

天資優異的朴彼得，2019年13歲便就讀高中，同時在西北加州大學 法學院（Northwestern California University School of Law）就讀四年法律課程。2021年完成高中學業後，朴彼得專注於法學院課程，並於2023年畢業，今年7月參加律師考試後，朴彼得至檢察官辦公室工作。

上個月他收到考試結果，得知自己成為最年輕考取加州律師資格者。在他之前，通過加州考試最年輕者為18歲。「這並不容易，通過考試需紀律和策略，我最終成功了，非常幸運能有這條路。」他在新聞稿中說。

要通過加州律師資格考並不容易。2023年7月，參加考試的7555人中，通過率為51.5%。