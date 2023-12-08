蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone

東灣柏克萊第四街的蘋果專賣店7日下午遭遇蒙面竊賊洗劫，搶走40支iPhone手機。（取自蘋果官網）

東灣柏克萊 第四街的蘋果專賣店7日下午遭遇蒙面竊賊洗劫，搶走40支iPhone 手機。

The Berkeley Scanner報導，事發時間為7日下午12時40分。根據初步報告，兩三個嫌犯乘坐一輛白色四門SUV出現。他們身穿黑色衣服，戴著口罩。進入店內搶走了幾十支iPhone。劫匪的車輛隨後從80號公路上逃走。

盜竊案發生時，有目擊者路過蘋果店，看到店內有兩個人在偷手機。他們拉著手機上的充電線，跑向不同的展示手機櫃檯，試圖盡可能多地拿到手機。員工們站在後面，確保顧客沒有被擋住去路。竊賊跳上了白色越野車揚長而去，蘋果店的保安用視頻記錄下了一切。

柏克萊警方表示，已鎖定兩名嫌疑人，並認為這兩人與核桃溪（Walnut Creek）Macy's 百貨公司的一起肆無忌憚的打砸搶案有關，該案廣為人知。

柏克萊的蘋果專賣店屢屢成為竊賊的目標。去年12月，三名身穿連帽衫、頭戴面罩的男子從該店偷走40多支 iPhone。就在當月，警局暫停了其零售安全計畫，多年來，警方一直在第四街蘋果專賣店外派駐一名警員。該蘋果店在五月份和八月份也曾數次遭到洗劫。上周，兩名男子從蘋果專賣店偷走30多支蘋果手機，然後駕車逃離。11月早些時候，有兩起與蘋果專賣店盜竊案有關的起訴，但案件似乎經常懸而未決。