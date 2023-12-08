安沛倫選26區州議員 羅達倫背書

安沛倫宣布競選加州26區州眾議員席位。（取材自Instagram）

山麓-迪安薩（Foothill-De Anza)社區學院（FHDA)校董事會主席安沛倫(Patrick Ahrens)，宣布將在2024年3月5日舉行的加州 初選中，競選第26區州議眾員代表席位。他曾長期擔任現任26區州議員羅達倫的選區主任，而羅達倫已經在此前宣布，將競爭艾許（Anna Eshoo）退休之後的16區國會議員席位。

安沛倫是進步派民主黨人，2018年當選FHDA不分區理事，2022年被選為代表第二區理事，任期到2026年結束。他是桑尼維爾市居民，倡導降低社區大學入學門檻和收費。此前他曾在FHDA基金董事會擔任義工。

「我想確保今天的學生和明天的孩子，都能沿著指引我來到這裡的道路追逐他們的夢想，」安沛倫說，「我希望每個加州人都能居住在一個安全，可負擔和健康的社區裡。」

26選區包括桑尼維爾、聖他克拉拉、庫比蒂諾以及西聖荷西 和阿爾維索的一些社區。安沛倫目前已經獲得現任26區州議員羅達倫的背書。

「沒有人像安沛倫這樣，從第一天開始就做好準備要為矽谷帶來改變。」羅達倫說，「在我努力幫助提升民眾生活的過程中他一直在我左右。安沛倫是一股向善、尋求改變、追求一個更強大的加州的力量。我非常驕傲能為他背書。」

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez)也是最早為其背書的人之一。「安沛倫代表地區的學生、教育者和雇員不知疲倦的工作著。他曾和縣府合作，在迪安薩學院建立了第一個健康診所。他在州議會將繼續為我們的社區服務。」

安沛倫在迪安薩學院就學期間，就對高等教育政策非常感興趣。他是家中第一個大學生，後被選為學區管理委員會的學生委員。當時，他和越來越多的學生和家庭一樣，在全美最貴的地區經歷了住房困難問題。他選擇了為公眾服務，來確保未來的學生都可以有像他曾經擁有的機會。

如果當選，安沛倫計畫聚焦建造更多可負擔住房，讓大學變得更觸手可及，將健保帶給所有加州人，同時保證加州在因應氣候變遷方面實現偉大的目標。

安沛倫從迪安薩學院獲得副學士學位後，在洛杉磯加大 獲得政治學學士，後在聖荷西州大獲得公共管理碩士。