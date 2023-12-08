紀念南京大屠殺86周年 灣區10日辦「南京祭」

「南京祭」活動將在本周日下午1時在中華文化中心舉行。（記者王子涵／攝影）

南京大屠殺86周年之際，南京大屠殺索賠聯盟、慰安婦正義聯盟、舊金山 灣區中國統一促進會、舊金山抗日戰爭史實維護會等社團6日共同宣布，將在10日下午1時在中華文化中心舉行「南京祭」活動，紀念遭日軍屠殺的同胞，追索日本 戰爭罪行，呼籲全人類謹記歷史教訓、維護世界永久和平。

1937年12月13日，日本侵略軍攻陷中國首都南京。在短短六個星期內，殺害超過30萬中國同胞，強暴兩萬名以上婦女，掠奪文物財產無數，製造人類歷史上最令人發指的南京大屠殺暴行。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真表示，南京大屠殺在每一個中國人的心裡都留下不可磨滅的痛苦記憶和傷痛，而日本政府否認罪行、企圖篡改歷史真相的行為更令人氣憤。

「今年是南京大屠殺86周年，日本仍然沒有做出正式道歉。」張藍真說，「許多倖存者年事已高。作為海外華人，代替受難同胞發聲，向世界控訴日本政府罪行，是我們的義務和責任。」

今年的紀念活動除緬懷儀式以外，還準備有兒歌朗誦、合唱團演唱、小組討論等環節。張藍真表示，今年還將頒發第二座以美籍華裔 歷史學家、社會活動家、作家張純如命名的人道主義獎。在得到其家人的同意下，該獎將頒發給南京大屠殺索賠聯盟前會長史考特博士（Dr. Rodger Scott）。

舊金山抗日戰爭史實維護會會長李玲表示，南京祭活動是追悼3500萬死難的軍民同胞，更是效仿抗戰精神，不允許日本篡改二戰的侵略史，要求日本政府對中國和其他遭到迫害的國家和人民道歉、賠償、建館、立碑。

慰安婦正義聯盟創會會長、華裔退休法官鄧孟詩表示，日本軍國主義的受害者不限於中國、也不限於南京大屠殺，今年也是日本「關東大屠殺」100年的紀念。1923年日本關東地區發生大地震，造成超過14萬人遇難和失蹤。事後有史學家指出，日本政府污衊日本朝鮮族趁機縱火搶劫，殺害近六千名朝鮮族平民，其受害者包括中國人和部分日本本地人。「在今年關東祭的活動中，慰安婦正義聯盟首次派出半數成員，與關東當地人一同祭祀，反對日本的暴行。」鄧孟詩說。

慰安婦正義聯盟創會會長、華裔退休法官郭麗蓮提到如今正在進行的俄烏戰爭和巴以戰爭，「最最可憐的就是老百姓，世界從來沒有學習到歷史的教訓。」郭麗蓮說，「希望透過南京祭向世界傳遞出反戰和平的信息。」

參會的還有：舊金山灣區中國統一促進會會長李國宏、中華慧妍總會會長高慧俐、舊金山華人合唱團團長白世昌、舊金山退伍軍人和平會副會長黃民友等。