我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

紀念南京大屠殺86周年 灣區10日辦「南京祭」

記者王子涵／舊金山報導
「南京祭」活動將在本周日下午1時在中華文化中心舉行。（記者王子涵／攝影）
「南京祭」活動將在本周日下午1時在中華文化中心舉行。（記者王子涵／攝影）

南京大屠殺86周年之際，南京大屠殺索賠聯盟、慰安婦正義聯盟、舊金山灣區中國統一促進會、舊金山抗日戰爭史實維護會等社團6日共同宣布，將在10日下午1時在中華文化中心舉行「南京祭」活動，紀念遭日軍屠殺的同胞，追索日本戰爭罪行，呼籲全人類謹記歷史教訓、維護世界永久和平。

1937年12月13日，日本侵略軍攻陷中國首都南京。在短短六個星期內，殺害超過30萬中國同胞，強暴兩萬名以上婦女，掠奪文物財產無數，製造人類歷史上最令人發指的南京大屠殺暴行。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真表示，南京大屠殺在每一個中國人的心裡都留下不可磨滅的痛苦記憶和傷痛，而日本政府否認罪行、企圖篡改歷史真相的行為更令人氣憤。

「今年是南京大屠殺86周年，日本仍然沒有做出正式道歉。」張藍真說，「許多倖存者年事已高。作為海外華人，代替受難同胞發聲，向世界控訴日本政府罪行，是我們的義務和責任。」

今年的紀念活動除緬懷儀式以外，還準備有兒歌朗誦、合唱團演唱、小組討論等環節。張藍真表示，今年還將頒發第二座以美籍華裔歷史學家、社會活動家、作家張純如命名的人道主義獎。在得到其家人的同意下，該獎將頒發給南京大屠殺索賠聯盟前會長史考特博士（Dr. Rodger Scott）。

舊金山抗日戰爭史實維護會會長李玲表示，南京祭活動是追悼3500萬死難的軍民同胞，更是效仿抗戰精神，不允許日本篡改二戰的侵略史，要求日本政府對中國和其他遭到迫害的國家和人民道歉、賠償、建館、立碑。

慰安婦正義聯盟創會會長、華裔退休法官鄧孟詩表示，日本軍國主義的受害者不限於中國、也不限於南京大屠殺，今年也是日本「關東大屠殺」100年的紀念。1923年日本關東地區發生大地震，造成超過14萬人遇難和失蹤。事後有史學家指出，日本政府污衊日本朝鮮族趁機縱火搶劫，殺害近六千名朝鮮族平民，其受害者包括中國人和部分日本本地人。「在今年關東祭的活動中，慰安婦正義聯盟首次派出半數成員，與關東當地人一同祭祀，反對日本的暴行。」鄧孟詩說。

慰安婦正義聯盟創會會長、華裔退休法官郭麗蓮提到如今正在進行的俄烏戰爭和巴以戰爭，「最最可憐的就是老百姓，世界從來沒有學習到歷史的教訓。」郭麗蓮說，「希望透過南京祭向世界傳遞出反戰和平的信息。」

參會的還有：舊金山灣區中國統一促進會會長李國宏、中華慧妍總會會長高慧俐、舊金山華人合唱團團長白世昌、舊金山退伍軍人和平會副會長黃民友等。

日本 舊金山 華裔

上一則

北加州和南台灣高中生線上雙語交流 探討「AI人工智能的影響」

下一則

安沛倫選26區州議員 羅達倫背書

延伸閱讀

日本挪威領袖會談 同意升格戰略性夥伴關係

日本挪威領袖會談 同意升格戰略性夥伴關係
X執行長：將在日本成立首個海外開發團隊

X執行長：將在日本成立首個海外開發團隊
英語權威辭典年度代表字很「魅」很AI 日本漢字有四「金」

英語權威辭典年度代表字很「魅」很AI 日本漢字有四「金」
灣區冬季降雨料超標 居家防洪措施先做好

灣區冬季降雨料超標 居家防洪措施先做好
金山公交獲7億 助BART紓困

金山公交獲7億 助BART紓困

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員