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台大校友會募款目標35萬 盼年底達標

記者江碩涵／聖荷西市報導
北加州台大校友會今年募得28萬元，冬季募款持續進行。（主辦單位提供）
北加州台大校友會今年募得28萬元，冬季募款持續進行。（主辦單位提供）

加州台大校友會今年7月舉行「2023年杜鵑花之夜-與校長有約」活動，已募得28萬6026元，由於距離目標金額35萬元還有點距離，北加州台大校友會會長劉麗美表示，希望校友們繼續支持，努力在2023年底前達標。

劉麗美表示，今年7月活動，校友熱烈支持參與，當時也由台大校長陳文章親自頒發感謝狀給56位捐款金額1000元以上的校友，後續捐款1000元以上仍有頒發感謝狀的活動，不少校友的公司有捐款Match（相配）的福利，歡迎校友將美國台大學術發展基金會（NTUADF）或北加州台大校友會（National Taiwan University Alumni Association -North California）的名單提交給公司人資部門，一份捐款就會得到雙倍的效益。

北加州台大校友會今年以來已陸續辦了許多活動，包括杜鵑花之夜、合唱團表演、登山烤肉等聯誼活動，而下半年的「NTUAA-大眾醫療答客問」邀來醫師沈仁達為校友解惑醫療知識，大獲好評。劉麗美表示，明年可望舉行實體的醫療保健講座，讓更多校友可以直接問答，達到醫療知識。

如要查詢捐款名單，可直接上台大網站查詢芳名錄（網址：https://giving.ntu.edu.tw/HeroList.html），如想參加2023年終捐款，請上網填寫捐款單（網址：https://forms.gle/yTVyCeyiNxgDkrAE9）。

加州 北加 福利

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