工程師：放下刻板印象 擁抱不同文化

世界日報反恨專題報導刊登後，不少年輕讀者都驚訝於仇恨竟然距離自己如此之近，本報報導的許多案例都讓他們瞠目結舌。目前在蘋果工作的軟體工程師劉超凡表示，矽谷科技行業普遍對移民員工十分友好，尤其是占比較多的亞裔 員工，但這遠遠不能代表整個亞裔社區所面臨的挑戰。

最讓劉超凡印象深刻的就是疫情初期，針對亞裔長者的仇恨犯罪，他提到泰裔老翁拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）、謝婆婆的案例。「在我看來這是最懦弱的行為。」劉超凡說，「對婦女、兒童、長者施暴，犯下的是反人類罪，這甚至超過了我對仇恨的定義。當我閱讀到報導時，我感到既生氣又無力。」

劉超凡表示：「亞裔社區並不孤單，有更多的人在幫助我們。種族仇恨是美國社會面臨的挑戰之一，少數族裔都或多或少受到影響，只有更多的文化溝通，才會消除族裔間的隔閡。」

他回憶起自己在剛來到美國讀書時，第一個住所位於非裔社區，讓他一度不敢出門，只有在白天上學才會出門。「我的舍友也都是非裔，一開始我很拒絕交流，擔心會造成文化上的誤會。」劉超凡說，「相處下來，他們成為我在美國的第一個朋友。我給他們做辣子雞丁、麻婆豆腐。他們教我說唱、一起打籃球。」

劉超凡说，消除歧視 很難，但首先需要自己放下刻板印象，主動擁抱不同文化。

華人 陳子林表示，主動尋求公共資源的幫助，即時上報自己的遭遇同樣重要。她認為，相比暴力犯罪，對亞裔的言語歧視更容易被遇到，即時將遭遇報告給警方、公司管理者、社會反仇恨組織，讓施暴者為自己的行為負責，可以幫助受害者盡快恢復。

她了解到，灣區各市的警方、地檢處等執法部門大多設有受害者服務部，同時也有仇恨犯罪上報的通道。「華人普遍都是息事寧人，選擇默默忍受。但這往往會助長施暴者繼續傷害他人，是不可取的。」

陳子林曾在一次下班的途中，看到一路過的汽車司機，對自己比出歧視亞裔的手勢。她記下對方的車牌，並打電話報警，將信息交給警方。「儘管知道被抓捕的可能性不大，不過起碼能夠在警方那裡留下案底，我相信終有一天那個人會受到應有的懲罰。」