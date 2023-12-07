金山公交獲7億 助BART紓困

舊金山公交乘客數量較疫情前水平只恢復了四成。（記者李怡╱攝影）

加州州府28日消息稱，舊金山公共交通機構獲得加州和地區交通部門提供的7.76億元紓困金 ，以幫助灣區捷運 （BART）和舊金山市交通局（SFMTA），以及多個公車機構度過財政難關，避免削減公車路線服務。 但獲得資金的條件是，需要解決公車系統內存在的逃票問題。

紓困金將惠及灣區捷運和金山市交通局，分別會獲得3億5200萬元(45%)和3億900萬元(40%)，以避免公共交通大幅縮減服務。 早前交通局與灣區捷運的媒體發言人都曾表示，如系統內沒有支持資金，市內公車服務路線將面臨縮減，但不會裁員。

另外15%的支持資金將分配給同樣面臨財政虧空的多個交通機構，如金門交通局(Golden Gate Transit，4100萬元)、東灣公車局(AC Transit，3250萬元)，以及加州列車部門( Caltrain，2550萬元)。

雖紓困金有助於將公車系統的財政危機延後至2026年，如灣區捷運不改善逃票漏洞獲利或是獲得納稅人的長期補助，可能會再度陷入財政危機。 疫前灣區捷運70%的獲利來自於車票收入。 但目前乘客量僅恢復了四成。

支持資金預算是來自州府的交通紓困金和三億元地區運輸基金，資金將透過管理灣區九縣公車運輸的「大都會交通委員會」(MTC)發放，直到2026財年。

灣區捷運與舊金山交通局這兩家公共交通機構的預期財政赤字，佔灣區全部公共交通機構赤字總和的三分之二。 加州參議員威善高表示，紓困金應優先分配給乘客量和需要量最高的營運機構。

公共運輸機構得到紓困金的前提是需要改善逃票漏洞，包括灣區27家公共交通機構的統一指標系統、整合票價結構和協調服務時間表。 為此灣區捷運於本周四開始統一由紙質車票改為交通一卡通(Clipper Card)。